Jajak Pendapat: Kebanyakan Orang Dewasa Amerika Telah Menyerah pada ‘Impian Amerika’ 

American dreams, impossible

IslamTimes - Hanya sekitar 27% masyarakat yang masih percaya bahwa kesuksesan bisa diraih melalui kerja keras di negaranya

Hanya sekitar seperempat orang dewasa AS yang percaya bahwa ‘impian Amerika’ untuk sukses melalui kerja keras masih menjadi kenyataan, turun hampir setengahnya dibandingkan ketika pertanyaan yang sama diajukan pada tahun 2010, sebuah jajak pendapat baru mengungkapkan.Survei ABC News/Ipsos yang dirilis pada hari Senin (15/1) menemukan bahwa hanya 27% orang Amerika yang masih percaya pada impian Amerika, yang didefinisikan sebagai: “Jika Anda bekerja keras, Anda akan maju.” Angka ini dibandingkan dengan 50% ketika jajak pendapat yang sama dilakukan 13 tahun lalu, setelah krisis keuangan global.Meskipun 52% orang dewasa Amerika percaya bahwa impian Amerika “pernah menjadi kenyataan namun kini tidak lagi terwujud,” naik dari 43% pada tahun 2010, namun jumlah mereka yang mengatakan “tidak pernah menjadi kenyataan” meningkat lebih dari empat kali lipat, menjadi 18% dari 4%. Pandangan suram tersebut paling banyak terdapat di kalangan warga kulit hitam, dimana 32% di antaranya percaya bahwa impian Amerika tidak pernah menjadi kenyataan, naik dari 11% pada jajak pendapat sebelumnya. Hanya 21% orang kulit hitam yang masih percaya pada peluang untuk mencapai kesejahteraan melalui etos kerja yang kuat.Hasil buruk ini terjadi ketika masyarakat Amerika semakin pesimistis terhadap prospek negara mereka. Sebuah jajak pendapat yang dirilis pada bulan November menunjukkan bahwa 76% orang dewasa AS percaya bahwa negara ini sedang menuju ke “arah yang salah.” Para responden menyebut perekonomian dan inflasi sebagai kekhawatiran utama mereka.Masyarakat yang putus asa mungkin menjadi pertanda buruk bagi Presiden AS Joe Biden saat ia berupaya untuk terpilih kembali pada akhir tahun ini. Hanya 33% orang Amerika yang menyetujui kinerja Biden, menurut jajak pendapat lain yang dilakukan awal bulan ini, yang merupakan peringkat terendah bagi presiden AS mana pun setidaknya sejak tahun 2008.Menurunnya kepercayaan diri terhadap impian Amerika terutama terjadi di kalangan dewasa muda. Hanya 21% orang dewasa di bawah usia 30 tahun di AS yang percaya bahwa mimpi tersebut masih menjadi kenyataan, turun dari 56% pada tahun 2010, menurut survei terbaru. Sebaliknya, 41% orang Amerika berusia 65 tahun ke atas masih percaya pada impian Amerika, turun dari sebelumnya yang hanya 53%.Hanya 18% orang dewasa Amerika dengan pendapatan rumah tangga di bawah $50.000 per tahun yang masih percaya bahwa mereka bisa menjadi sejahtera dengan bekerja keras. Namun bahkan di antara mereka yang berpenghasilan lebih dari $100.000 per tahun, hanya satu dari tiga responden yang masih percaya pada impian Amerika.[IT/r]