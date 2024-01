PBB: Ketegangan di Laut Merah Mungkin ‘Mustahil untuk Dibendung’ 

UN Secretary-General Antonio Guterres at the COP28 Conference in Dubai, UAE

IslamTimes - Ketidakstabilan yang terjadi di Timur Tengah saat ini mungkin akan menjadi tidak terkendali, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada konferensi pers di New York pada hari Senin (15/1).

Konflik Gaza telah membawa situasi di wilayah tersebut ke titik didih, kata Sekretaris Jenderal Antonio GuterresGuterres sekali lagi membahas krisis yang dipicu oleh peristiwa 7 Oktober, ketika militan Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Zionis Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 200 orang. Blokade, pemboman, dan serangan darat Zionis Israel di Gaza telah menewaskan hampir 24.000 orang, menurut pejabat kesehatan setempat.Banyaknya korban jiwa warga sipil di Gaza telah mengakibatkan kecaman internasional yang luas atas tindakan Zionis Israel, dan telah melibatkan kelompok militan Lebanon Hizbullah dan Houthi Yaman ke dalam konflik tersebut.“Ketegangan juga sangat tinggi di Laut Merah dan sekitarnya – dan mungkin tidak mungkin lagi untuk dibendung,” kata Guterres, seraya menambahkan bahwa ia khawatir bahwa “balas tembakan setiap hari” berisiko “memicu eskalasi yang lebih luas antara Zionis Israel dan Lebanon dan secara mendalam mempengaruhi stabilitas regional.”Meskipun Sekjen Hamas mengecam tindakan Hamas, ia juga mengecam operasi Zionis Israel sebagai “hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” dan mengatakan bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan “tingkat korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya,” seraya mencatat bahwa “sebagian besar dari mereka yang terbunuh adalah wanita dan anak-anak.”Pekan lalu, kelompok Houthi berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel dan AS di Laut Merah “sampai pengepungan di Gaza dicabut.” Houthi juga menargetkan kapal perang Inggris dan Amerika yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai bagian dari operasi maritim internasional yang diselenggarakan bulan lalu oleh AS untuk melindungi pelayaran di wilayah tersebut. “Meningkatnya ketegangan” juga menyebabkan Iran mengirim salah satu kapal perangnya ke Laut Merah awal bulan ini.Pesawat tempur AS dan Inggris menyerang sasaran Houthi di Yaman dengan sekitar 70 serangan udara pada Kamis dan Jumat (11-12/1) lalu. Meskipun juru bicara Keamanan Nasional AS John Kirby menyatakan bahwa serangan tersebut mempunyai “dampak yang baik,” sebuah laporan New York Times mengklaim bahwa sekitar tiga perempat aset militer Houthi masih utuh.Moskow mengutuk serangan terhadap Yaman, menyebutnya “ilegal” dan mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan melanggar Piagam PBB.Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa “semakin lama konflik di Gaza berlanjut, semakin besar risiko eskalasi dan kesalahan perhitungan.”[IT/r]