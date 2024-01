Lihatlah, Setelah Serangan Iran di dekat Konsulat AS Irak

Teams carry out search and rescue operations after attacks in Erbil, Iraq

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Tehran mengklaim bahwa serangan rudal yang diluncurkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran terhadap dugaan “pusat spionase” Israel di Irak dan basis teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah adalah “hukuman yang adil” terhadap mereka yang berupaya merusak keamanan negara. Beberapa media Iran telah merilis rekaman yang menunjukkan serangan itu sendiri dan dampaknya.

Tehran tidak akan ragu untuk melindungi keamanan nasionalnya dari teroris, kata Kementerian Luar NegeriPada hari Senin (15/1), IRGC mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan fasilitas terkait Mossad di Erbil serta markas ISIS di provinsi Idlib, Suriah. Kelompok tersebut menggambarkan serangan tersebut sebagai pembalasan atas “kejahatan yang dilakukan kelompok teroris baru-baru ini yang secara tidak adil membunuh sekelompok rekan kita di Kerman dan Rask.”Sebuah ledakan di Kerman awal bulan ini merenggut nyawa hampir 100 orang yang menghadiri upacara untuk menghormati mendiang Jenderal Qassem Soleimani yang tewas dalam serangan udara AS beberapa tahun lalu. Meskipun Iran menyalahkan AS dan Israel atas ledakan tersebut, ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.Sebuah bom bunuh diri di kota Rask menewaskan 11 petugas polisi Iran; Meskipun Tehran menuduh Zionis Israel berada di balik serangan itu, serangan itu akhirnya diklaim oleh kelompok jihad Jaish al-Adl yang berbasis di Pakistan.IRGC menyerang Erbil tidak jauh dari konsulat AS di kota Kurdi Irak, yang mendorong Washington untuk mengecam serangan tersebut sebagai “sembrono dan tidak tepat.”Outlet Iran Press TV merilis rekaman IRGC yang menembakkan rudal balistik ke sasaran di Erbil dan Idlib serta gambar-gambar yang dikatakan sebagai reruntuhan pusat mata-mata Israel. Kantor berita ISNA juga membagikan foto-foto yang diklaim sebagai “markas teroris” yang rusak parah di Suriah.Mengomentari serangan pada hari Selasa, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani menekankan bahwa “tindakan tersebut diambil sejalan dengan pertahanan yang kuat terhadap kedaulatan dan keamanan negara, serta melawan terorisme.” Dia menambahkan bahwa meskipun Teheran selalu mengupayakan perdamaian, mereka tidak akan ragu untuk “menghukum penjahat” yang mengancam keamanan nasional negara tersebut.Serangan IRGC terjadi di tengah eskalasi baru di Timur Tengah, yang dipicu oleh konflik Israel-Hamas saat ini. Setelah kelompok bersenjata Palestina melancarkan serangannya yang terkenal pada tanggal 7 Oktober, Teheran mendukung tindakannya namun menyangkal keterlibatannya dalam mengatur serangan tersebut. Iran juga berulang kali mengecam Israel atas apa yang disebutnya sebagai “serangan militer… terhadap warga yang tidak berdaya” di Gaza.[IT/r]