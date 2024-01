Washington Mengecam Serangan Rudal yang ‘Sembrono’ terhadap Irak

The White House, Washington, DC

IslamTimes - AS telah menegur Iran atas serangan rudalnya di Irak dan Suriah, dan menyebutnya “sembrono dan tidak tepat.” Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan operasi tersebut menargetkan mata-mata Zionis Israel dan teroris ISIS di Irak dan Suriah.

Serangan Iran tidak menargetkan fasilitas atau personel AS, kata seorang pejabat senior keamananMeskipun Tehran tidak merinci lokasi yang menjadi sasaran pasukannya, laporan dari lapangan menunjukkan kota Erbil di Kurdistan Irak terkena serangan, dan proyektil dilaporkan mendarat tidak jauh dari konsulat AS.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Adrienne Watson mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak ada personel atau fasilitas AS yang menjadi sasaran.”“Kami akan terus menilai situasi, namun indikasi awal menunjukkan bahwa ini adalah serangkaian serangan yang ceroboh dan tidak tepat. Amerika Serikat mendukung kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Irak,” tambah pernyataan itu.Kementerian Luar Negeri di Bagdad mengatakan pemerintah Irak akan mengambil semua tindakan hukum terhadap tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya.Pemerintah Kurdistan Irak mengatakan sedikitnya empat warga sipil tewas dan enam lainnya terluka di Erbil. Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrour Barzani menyebut insiden tersebut sebagai “kejahatan terhadap rakyat Kurdi.”Sumber-sumber lokal menyatakan bahwa di antara beberapa lokasi yang diserang di Irak adalah rumah seorang pejabat intelijen lokal dan pusat intelijen Kurdi, Reuters melaporkan. Rumah seorang pengusaha konstruksi multijutawan Kurdi yang dekat dengan klan penguasa di wilayah tersebut dilaporkan juga terkena serangan.IRGC mengklaim bahwa mereka menyerang “salah satu markas spionase utama” Zionis Israel di Irak, bertindak “sebagai tanggapan terhadap kejahatan rezim Zionis baru-baru ini dengan membunuh para komandan Korps Garda Revolusi dan Front Perlawanan.”Pada akhir Desember, dugaan serangan udara Zionis Israel di Suriah menewaskan Sayyid Razi Mousavi, salah satu komandan utama IRGC. Zionis Israel tidak membenarkan atau membantah berada di balik pembunuhan yang ditargetkan tersebut.[IT/r]