Pejabat Perlawanan Irak: Pasukan AS Melakukan Serangan Udara karena Kegagalan Serangan Darat

US soldiers patrol near an Iraqi army base on the outskirts of Mosul, Iraq

“Kegagalan pasukan pendudukan Amerika untuk melawan pejuang perlawanan Irak di lapangan telah mendorong mereka untuk melakukan serangan udara terhadap pejuang Irak. Pasukan AS telah dikalahkan dalam serangan darat, sehingga mereka melakukan serangan udara,” kata Kadhim al-Fartousi pada hari Senin (15/1).Dia menggarisbawahi bahwa kelompok perlawanan Irak tidak akan menghentikan operasi terhadap pangkalan dan instalasi militer yang dikelola AS kecuali pasukan pendudukan Amerika menarik diri sepenuhnya dari wilayah Irak.“Pasukan Amerika bukanlah sekutu kami. Selain itu, tidak ada dokumen yang mengakui bahwa mereka telah dikerahkan ke Irak atas permintaan pemerintah Baghdad. Pemerintah menyatakan tidak ada kendali atas pangkalan-pangkalan AS, dan kelompok-kelompok [perlawanan] Irak sepenuhnya menyadari fakta tersebut serta keterbatasan negarawan Irak dalam menghadapi koalisi pimpinan AS,” kata Fartousi.Dia menekankan bahwa Perdana Menteri Irak Mohammed Shia’ al-Sudani harus memanfaatkan kesempatan ini dan melibatkan kelompok-kelompok Irak dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat.Pernyataan pada hari Minggu dari parlemen Irak mengatakan Wakil Ketua Mohsen al-Mandalawi telah menyatakan pada hari sebelumnya bahwa rancangan undang-undang yang disahkan pada Januari 2020, yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing pimpinan AS di negara Arab, adalah “sebuah undang-undang yang mendasar dan tidak dapat diubah” dan tidak akan berubah karena undang-undang tersebut mendapat dukungan rakyat.Mandalawi meminta pemerintah Irak untuk menerapkan undang-undang tersebut dan memperluas kemampuan pasukan keamanan Irak daripada mengandalkan pasukan asing untuk melawan kelompok teror.Pekan lalu, Sudani mengatakan Irak berupaya segera mengeluarkan pasukan AS dari Irak di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap kehadiran mereka di negara tersebut.Dia mencatat bahwa pemerintahannya akan segera memulai proses untuk menegosiasikan penarikan pasukan koalisi dari Irak.Irak mengadopsi undang-undang untuk mengusir pasukan asing setelah pembunuhan Washington terhadap komandan anti-teror Irak dan Iran empat tahun lalu.Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua di Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, tewas bersama rekan-rekan mereka di AS. serangan drone yang diizinkan oleh presiden saat itu Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Kedua komandan antiteror ikonik ini sangat dikagumi karena peran penting mereka dalam memerangi dan memusnahkan kelompok teroris Daesh Takfiri di kawasan, khususnya di Irak dan Suriah.[IT/r]