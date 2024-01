Trump Mencetak Kemenangan Besar dalam Pemilu

Former President Donald Trump, won

IslamTimes - Mantan Presiden Donald Trump menang telak dalam pemilihan pendahuluan pertama Partai Republik pada pemilihan presiden tahun 2024, membawa pulang delegasi tiga kali lebih banyak daripada lawan terdekatnya dan memperoleh lebih dari 50% suara populer.

Dengan lebih dari 95% suara dihitung setelah kaukus hari Senin (15/1) di Iowa, Trump memperoleh 51% pemilih dan 19 delegasi, jauh di depan pesaingnya dari Partai Republik Ron DeSantis dan Nikki Haley, yang masing-masing memperoleh 21,3% dan 19,1%. DeSantis memenangkan delapan delegasi dan tetap di posisi kedua, sementara Haley mencetak tujuh.Saat pemilu berakhir larut malam, Trump menulis postingan media sosial yang berterima kasih kepada para pendukungnya di Iowa, dengan menulis “I LOVE YOU ALL!”Meskipun jajak pendapat yang sama menempatkan mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley di posisi kedua, posisi kedua ditempati oleh DeSantis, gubernur Florida saat ini.Sebelum pulang, Haley melontarkan kritik terselubung kepada Trump, dengan mengatakan kepada para pendukungnya, “Jika Anda ingin maju tanpa dendam lagi, jika Anda ingin maju dengan harapan, bergabunglah dengan kami dalam kaukus ini.”Sementara itu, pendatang baru dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, berada di urutan keempat dengan 7,7% suara, namun tidak memenangkan delegasi.Kemenangan Trump di Iowa merupakan hasil dari kampanye besar-besaran di negara bagian tersebut, yang jauh melampaui performa Trump pada pemilu tahun 2016, yang akhirnya dimenangkan oleh Senator Texas Ted Cruz. Menurut Associated Press, tim Trump “memberikan perhatian khusus untuk membangun operasi digital dan data yang canggih untuk secara rutin berinteraksi dengan calon pendukung.”Sejak tahun 1972, Iowa – yang secara tradisional dipandang sebagai kubu Partai Republik – telah menjadi negara bagian pertama di AS yang mengadakan kaukus sebelum pemilu dan hasilnya sering ditafsirkan sebagai tanda bagaimana negara bagian lain mungkin akan terpengaruh menjelang pemilu bulan November. Para kandidat akan menuju ke New Hampshire untuk putaran pemungutan suara berikutnya, dan Trump diperkirakan akan mengadakan rapat umum di negara bagian tersebut setelah menghadiri sidang pengadilan di New York.[IT/r]