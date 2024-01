Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Mengamuk di NYC, Menyerukan Diakhirinya Bantuan AS untuk “Israel”

Pro-Palestine protesters have marched in New York City

IslamTimes - Para pengunjuk rasa pro-Palestina kembali melakukan unjuk rasa di New York City untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Gaza yang dilanda perang, mendesak diakhirinya bantuan militer AS kepada entitas Zionis “Israel” serta pengepungan habis-habisan yang dapat mengakibatkan gangguan pada “keruntuhan total” sistem kesehatan di wilayah yang terkepung (Gaza).

Para demonstran berunjuk rasa di luar Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering di New York City pada hari Senin (15/1), meneriakkan “rasa malu” atas keterlibatan mereka dalam perang genosida di Gaza.Salah satu penyelenggara mengatakan pusat kanker tersebut adalah “lembaga yang terlibat” untuk berkolaborasi dengan pusat kesehatan Zionis “Israel”.“Pastikan mereka mendengar Anda, mereka ada di jendela,” katanya kepada para peserta rapat umum. Sebagai tanggapan, para demonstran yang berjalan melewati pusat tersebut meneriakkan “Malu.”Unjuk rasa ini diselenggarakan oleh kelompok pro-Palestina, Within Our Lifetime (WOL). Itu terjadi pada Hari Martin Luther King Jr, acara yang menghormati pemimpin hak-hak sipil yang legendaris.“Pawai ini adalah seruan untuk menuntut diakhirinya genosida, untuk mengakhiri semua bantuan AS kepada Zionis 'Israel', untuk mencabut pengepungan dan blokade terhadap Gaza guna mencegah keruntuhan total sistem layanan kesehatan dan ratusan ribu kematian akibat penyakit jika bom tidak membunuh mereka terlebih dahulu,” tulis pengurus organisasi komunitas pimpinan Palestina di media sosial.Penyelenggara WOL menjelaskan dalam postingan media sosial bahwa rumah sakit tersebut telah menerima uang dari miliarder pro-Zionis “Israel”.“Sloan Kettering menerima sumbangan sebesar 400 juta dolar dari miliarder Zionis Ken Griffin, yang merupakan sumbangan terbesar dalam sejarah mereka. Hal ini terjadi setelah ia mengancam aktivis mahasiswa pro-Palestina di Harvard dengan mencabut tawaran pekerjaan. Institusi medis kami bukanlah orang yang tidak bersalah,” tulis postingan tersebut.Selain itu, pada hari Senin, pengunjuk rasa yang mengenakan jas putih dan pakaian medis berbaris ke markas besar PBB dan kemudian ke kediaman resmi Walikota New York City, Gracie Mansion sebagai bagian dari “Banjir Manhattan untuk Gaza pada Hari MLK.”Hal ini terjadi setelah Walikota NYC, Eric Adams, secara vokal mendukung perang “Israel” di Gaza.Sambil meneriakkan slogan-slogan seperti “Bebas, bebaskan Palestina” dan “Kita semua orang Palestina,” para pengunjuk rasa membawa poster dengan nama petugas kesehatan yang kehilangan nyawa dalam serangan Zionis “Israel”.Beberapa penangkapan dilakukan selama protes di dekat Gracie Mansion, menurut polisi.Bermil-mil jauhnya di negara bagian Vermont, AS, para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk tempat parkir ke sebuah kompleks manufaktur senjata.Mereka mendesak pemerintah AS untuk berhenti mempersenjatai militer Zionis “Israel” dan menyerukan gencatan senjata di Gaza.Sejak meletusnya perang genosida yang dilakukan entitas tersebut di Gaza, pengunjuk rasa pro-Palestina telah turun ke jalan-jalan di kota-kota di seluruh dunia, menuntut diakhirinya perang.Hari Sabtu menjadi saksi demonstrasi pro-Palestina terbesar di AS sejak perang terjadi pada bulan Oktober.Protes tersebut merupakan bagian dari hari unjuk rasa global yang menampilkan unjuk rasa pro-Palestina serupa di kota-kota seperti London, Roma, dan Johannesburg yang menandai 100 hari perang.Entitas apartheid “Israel” melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa yang mengejutkan ke wilayah-wilayah pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Zionis “Israel” selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. .Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah membunuh lebih dari 24.100 warga Palestina, berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina.Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Euro-Med Human Rights Monitor mengatakan sekitar 100.000 warga Palestina telah terbunuh, dilaporkan hilang, atau terluka sejak 7 Oktober, dan mencatat bahwa jumlah tersebut termasuk mereka yang kini memiliki disabilitas jangka panjang.Diperkirakan juga total 31.497 warga Palestina di Jalur Gaza telah terbunuh pada 13 Januari.Dari mereka yang tewas dalam serangan udara dan artileri Zionis “Israel” di Jalur Gaza, 28.951 [92%] adalah warga sipil, termasuk 12.345 anak-anak, 6.471 wanita, 295 petugas kesehatan, 41 personel pertahanan sipil, dan 113 jurnalis, sementara 61.079 orang terluka. ratusan di antaranya kritis, tambahnya.AS dan sekutu Baratnya telah menyatakan dukungan mereka terhadap perang Zionis “Israel”, dan Washington semakin memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza.[IT/r]