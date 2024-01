Dukungan AS terhadap Perang Israel di Gaza Membahayakan Keamanan Energi dan Perekonomian Uni Eropa

Ships in the Red Sea

IslamTimes - Para pemain utama di kawasan mengaitkan situasi di Laut Merah dengan perang Zionis Israel yang didukung AS di Gaza, dan mengisyaratkan bahwa mengakhiri agresi akan memulihkan ketenangan di jalur perairan strategis tersebut.Raksasa energi Inggris, Shell, menangguhkan semua pengiriman melalui Laut Merah karena khawatir akan situasi keamanan menyusul agresi AS dan Inggris di Yaman pekan lalu, The Wall Street Journal melaporkan mengutip pejabat AS.Hal ini terjadi ketika negara-negara besar Eropa – yang sudah kesulitan mendapatkan pasokan energi sejak perang di Ukraina dimulai pada bulan Februari – memperingatkan akan adanya krisis energi jika eskalasi di Laut Merah tidak diatasi.Kepala perdagangan UE Valdis Dombrovskis mengatakan pada hari Selasa (16/1) bahwa “ada gangguan terhadap rute pelayaran yang berkaitan dengan Laut Merah dan, oleh karena itu, penggunaan Terusan Suez,” dan meskipun dampaknya terhadap minyak dan gas saat ini “terkendali, namun yang pasti hal ini adalah risiko bagi perekonomian Eropa yang perlu kita waspadai dengan cermat."Demikian pula, komisaris ekonomi UE Paolo Gentiloni pada hari Senin memperingatkan bahwa ketegangan pada akhirnya dapat mengakibatkan harga energi di Eropa meroket.“Apa yang terjadi di Laut Merah (…) saat ini tampaknya tidak menimbulkan konsekuensi terhadap harga energi dan inflasi,” jelas Gentiloni. “Tetapi kami pikir hal ini harus diawasi dengan ketat karena konsekuensinya bisa terwujud dalam beberapa minggu mendatang.”Washington telah menyatakan dukungannya yang teguh terhadap Zionis “Israel” sejak hari pertama perang di Gaza, yang telah melewati hari ke-100 pada minggu ini. Termasuk dukungan politik terbuka, AS terus memberikan bantuan keuangan dan senjata secara besar-besaran kepada entitas pendudukan.November lalu, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan larangan terhadap kapal milik atau afiliasi Ziois Israel, serta kapal yang menuju entitas pendudukan, untuk melintasi Laut Merah dan Laut Arab.Sementara itu, Sanaa menekankan bahwa semua kapal lainnya aman dan bebas bernavigasi di jalur tersebut dan operasi akan berhenti setelah perang di Gaza berhenti dan cukup makanan serta obat-obatan dikirimkan kepada masyarakat Jalur Gaza.Namun, operasi ini mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat dan beberapa sekutunya, sehingga menyebabkan Washington membentuk koalisi laut maritim yang kini gagal di bawah Operation Prosperity Guardian. Langkah ini tidak menarik perhatian negara-negara UE, yang memilih untuk beroperasi secara independen dan tidak di bawah komando Washington.Pekan lalu, AS dan Inggris melancarkan serangkaian agresi terhadap Yaman, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap operasi Yaman. Sebagai tanggapan, Sanaa bersumpah akan melakukan pembalasan yang tidak dapat dihindari dan bahwa serangan tersebut “tidak akan dibiarkan begitu saja.”Para pejabat dan analis Barat memperingatkan bahwa eskalasi ini mungkin menyeret seluruh kawasan ke dalam perang skala penuh, mengganggu semua pengiriman di Laut Merah, yang merupakan jalur bagi sekitar 12 persen perdagangan minyak maritim global dan 8% gas.“Eropa dan masyarakatnya diperkirakan akan menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, pengiriman yang tertunda, dan kembalinya inflasi yang mengakibatkan suku bunga lebih tinggi dan bertahan lebih lama,” kata ekonom Osama Rizvi dalam sebuah opini untuk Euronews.[IT/r]