AS Melancarkan Agresi Baru terhadap Yaman

US new aggression on Yaman

IslamTimes - Untuk keempat kalinya dalam seminggu, Amerika melancarkan agresi baru terhadap Yaman.

Kantor berita Yaman Saba melaporkan Kamis (18/1) pagi bahwa serangan udara menghantam provinsi Hudaydah, Taizz, Dhamar, al-Bayda dan Saada.Ia menambahkan bahwa pesawat Inggris juga terlibat dalam tindakan agresi tersebut.Dalam sebuah pernyataan, Komando Pusat AS [CENTCOM] mengatakan bahwa serangannya terjadi sekitar pukul 23:59. Sana'a pada hari Rabu (17/1), menuduh bahwa mereka menargetkan 14 rudal yang dimuat untuk ditembakkan dari Yaman.Mereka juga mengklaim bahwa serangan tersebut, bersama dengan tindakan lainnya, akan “menurunkan” “kemampuan” angkatan bersenjata Yaman untuk melanjutkan serangan mereka di Laut Merah, Selat Bab-el-Mandeb, dan Teluk Aden.Dua pejabat AS mengatakan bahwa selama serangan itu, rudal Tomahawk diluncurkan dari kapal permukaan Angkatan Laut AS dan USS Florida, kapal selam berpeluru kendali.Sementara itu, saluran berita Lebanon al-Mayadeen melaporkan bahwa agresi tersebut disertai dengan kehadiran pesawat pengintai di bagian barat Yaman.Serangan AS terjadi pada hari yang sama ketika pemerintahan Biden menetapkan kembali gerakan perlawanan Ansarullah Yaman sebagai kelompok “teroris” di tengah frustrasi terhadap operasi angkatan laut anti-Zionis Israel yang dilakukan angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah.Amerika Serikat dan sekutunya juga telah melancarkan serangan ilegal terhadap Yaman yang melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut, serta hukum internasional.[IT/r]