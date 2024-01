Perlawanan Irak Menargetkan Pangkalan Militer AS di Suriah Timur Laut

US Military Base, Northeast Syria

IslamTimes - Pejuang perlawanan Irak dilaporkan melancarkan serangan pesawat nirawak ke fasilitas militer yang diduduki pasukan AS di dekat kota Qamishli di timur laut Suriah di perbatasan Turki.

Serangan tersebut menargetkan pangkalan Hemo, yang terletak di sebelah barat Bandara Qamishli, pada Kamis (18/1) pagi.Menurut laporan, Hemo juga merupakan pangkalan mata-mata AS yang menampung unsur-unsur entitas Zionis.Pangkalan Hemo, yang menampung hampir 350 tentara Amerika, diyakini sebagai pangkalan penting bagi pasukan pendudukan AS di Suriah karena berfungsi sebagai kamp pelatihan khusus untuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.Hal ini terjadi ketika laporan media Arab mengatakan dua hari lalu bahwa pasukan dievakuasi akibat serangan oleh faksi perlawanan di Irak.Pasukan perlawanan Irak telah melakukan puluhan serangan terhadap instalasi militer AS di Irak dan Suriah di tengah meningkatnya sentimen anti-AS di wilayah tersebut atas dukungan Washington terhadap agresi Zionis Israel terhadap Gaza yang terkepung.[IT/r]