John Kirby White House National Security Spokesperson

IslamTimes - Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa beberapa amunisi di gudang Ukraina akan bertahan selama beberapa bulan ke depan, dan jenis lainnya akan habis lebih awal.

Sebelumnya hari ini, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby melaporkan bahwa persediaan senjata Ukraina sedang menipiskan: mencatat bahwa beberapa amunisi akan bertahan selama beberapa bulan ke depan, dan jenis amunisi lainnya akan habis lebih awal."Maksudku, ada beberapa, ada beberapa amunisi yang mereka punya cukup banyak persediaan, cukup untuk digunakan dalam beberapa hingga tiga bulan ke depan. Ada yang lain di mana mereka tidak punya waktu seperti itu," kata Kirby saat konferensi pers Gedung Putih.Awal pekan ini, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengumumkan bahwa semua bantuan militer ke Ukraina telah ditangguhkan.“Kami telah mengeluarkan paket penarikan dana terakhir yang kami punya untuk mendukungnya, dan itulah mengapa penting bagi Kongres untuk menindaklanjuti permintaan tambahan keamanan nasional tersebut,” kata Kirby, sambil menekankan bahwa dukungan militer AS untuk Ukraina telah “terhenti.”Sebelumnya, perunding Gedung Putih dan Senat mengungkapkan bahwa mereka hampir menyelesaikan kesepakatan komprehensif untuk rancangan undang-undang tambahan yang bertujuan mendanai bantuan kepada Ukraina dan langkah-langkah keamanan nasional AS, termasuk peningkatan keamanan perbatasan.“Kami sangat dekat, kami sedang menangani satu atau dua hal terakhir, namun kami bekerja secara produktif dengan fokus bersama untuk mencapai kesepakatan,” kata Senator Kyrsten Sinema dalam wawancara eksklusif untuk stasiun berita lokal KGUN 9.Sinema mengungkapkan bahwa dia mengantisipasi rancangan teks RUU tersebut akan tersedia untuk ditinjau oleh anggota parlemen lainnya dalam waktu dekat. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas urgensi memberikan bantuan kepada Ukraina dan Zionis “Israel”, dua sekutu utama AS.Kekecewaan Ukraina terhadap penyandang dananyaSementara itu, Kongres masih terpecah belah, dan Uni Eropa masih memperdebatkan arah dan mobilisasi seluruh kemampuannya, terutama karena Ukraina belum memenuhi harapan militer meskipun terdapat banyak dana.Josep Borrell memperingatkan terhadap kemenangan Rusia, dengan mengatakan, "Dan jika kita tidak mengubah arah dengan cepat jika kita tidak memobilisasi semua kemampuan kita, hal ini akan membuat [Presiden Rusia Vladimir] Putin memenangkan perang di Ukraina.""Yang penting adalah apa yang bisa kita lakukan agar Rusia tidak memenangkan perang. Apa yang siap kita lakukan? Apakah kita benar-benar siap melakukan segala hal tersebut ? Ini adalah pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri," kata Borrell seperti dikutip seperti yang dikatakan oleh The Guardian.Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengecam realitas Barat saat ini dalam konteks perang, dengan mengatakan, “Eropa tidak tahu cara berperang. Sayangnya, teman-teman kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan bagaimana dan kapan harus meningkatkan produksi senjata dan amunisi mereka."[IT/r]