Hizbullah Kecam Penapan Ansarullah Yaman sebagai Teroris oleh AS  

Hezbollah Statements

IslamTimes - Hizbullah mengecam keras keputusan Amerika Serikat baru-baru ini yang menetapkan gerakan Ansarullah sebagai organisasi teroris. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Kamis (18/1), partai tersebut menyatakan penilakannya yang kuat, dan menganggap tindakan tersebut tidak adil, sewenang-wenang, dan tidak sah. Hizbullah menggambarkan keputusan ini sebagai bagian dari agresi AS yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap Yaman, dan menggambarkan hubungan langsung dengan apa yang mereka anggap sebagai dukungan AS terhadap terorisme Zionis dan agresi terhadap Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut menunjukkan ironi ketika AS menyerang Yaman dan rakyatnya, namun kemudian mencap mereka sebagai teroris. Menurut Hizbullah, keputusan AS ini mencerminkan “budaya kriminal” dan “dominasi agresif” terhadap dunia.Dalam kesimpulan tegasnya, Hizbullah menyatakan bahwa keputusan AS tidak akan melemahkan tekad rakyat Yaman; sebaliknya, hal ini akan memperkuat tekad mereka. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen teguh rakyat Yaman untuk mencabut pengepungan di Gaza dan dengan keras menentang apa yang Hizbullah sebut sebagai “perang genosida Zionis” terhadap rakyat Palestina.[IT/r]