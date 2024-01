Pentagon Mencatat 140 Operasi Perlawanan terhadap Pangkalan AS di Irak, Suriah

Sabrina Singh. Pentagon deputy spokesperson

IslamTimes - Wakil juru bicara Pentagon melaporkan bahwa telah terjadi 57 operasi terhadap pangkalan militer di Irak dan 83 operasi terhadap pangkalan militer di Suriah.

Pasukan AS yang ditempatkan di Irak dan Suriah telah diserang sebanyak 140 kali sejak 17 Oktober sebagai bagian dari upaya perlawanan regional yang sedang berlangsung untuk membangun tekanan terhadap AS dan Zionis “Israel” karena menerima gencatan senjata di Gaza, Sputnik melaporkan mengutip wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh.Berbicara dalam konferensi pers pada hari Kamis (18/1), Singh mengungkapkan bahwa serangan tersebut “berkelanjutan dan mengkhawatirkan”.“Sampai saat ini, terdapat sekitar 140 serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah: 57 serangan di Irak dan 83 serangan di Suriah,” ujarnya.Pentagon telah melaporkan jumlah korban jiwa yang signifikan, dengan hampir 70 anggota militer terluka dan satu kontraktor non-tempur kehilangan nyawa akibat serangan-serangan ini. Meningkatnya operasi perlawanan di Suriah dan Irak telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan pasukan AS yang ditempatkan di wilayah tersebut.Berbicara kepada Al Mayadeen, juru bicara Kataib Hizbullah Irak, Sayyid Jaafar al-Husseini, berjanji bahwa: "Kami, sebagai Perlawanan Irak, akan terus melakukan upaya untuk mengusir semua pasukan AS dari Irak dan beberapa negara regional lainnya, jika tidak wilayah secara keseluruhan,”“Namun, saat ini, kami hanya memikirkan Gaza, dan mata kami hanya tertuju pada Gaza. Pertempuran kami dengan Amerika masih berlangsung, dan meskipun operasi kami diluncurkan bersamaan dengan Operasi Banjir al-Aqsa, operasi kami tidak akan berhenti di situ saja. itu. Hal itu akan terus berlanjut untuk Amerika,” dia menggarisbawahi.“Situasi ini dapat didiskusikan di kemudian hari setelah perang di Gaza berakhir. Namun untuk saat ini, mata kami tertuju pada Gaza, dan alasan di balik operasi kami serta semua tekanan yang kami berikan kepada Amerika melalui serangan kami adalah untuk kepentingan AS. pencabutan blokade. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, kita bisa membicarakan masalah ini secara lebih rinci."Ketika ditanya apakah operasi tersebut akan menjangkau lebih banyak negara dibandingkan Irak, al-Husseini menjawab bahwa mereka akan melakukan hal tersebut, dan menjelaskan bahwa: "Jika Amerika meninggalkan Irak dan melanggar atau menyerang negara lain di Poros Perlawanan, apakah Perlawanan Irak akan berdiam diri dan mengatakan ada tidak ada lagi kehadiran AS di sini? Tidak. Kami menginginkan pemberantasan total kehadiran militer AS di wilayah tersebut sehingga kami dapat menyingkirkan kejahatan Wahsington."“Perlawanan Islam, seperti yang saya sebutkan, akan terus berlanjut hingga mesin pembunuh ini berhenti. Namun, tidak berhenti untuk mencapai tujuan fundamentalnya, Palestina untuk rakyat Palestina. Persoalan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Tujuannya lebih jauh lagi,” ujarnya. ditambahkan.“Apa manfaatnya bagi warga Irak untuk hidup, bernapas, dan bergerak dengan nyaman sementara warga Palestina, baik anak-anak, wanita, atau orang lanjut usia, dibunuh dengan kejam oleh entitas tersebut? Di manakah martabat dan prinsip-prinsip kemanusiaan?”“Prinsipnya satu dan teguh: berhenti di situ, dan kemudian kita bergerak menuju... Tentu saja, kita tidak berbicara tentang alternatif bagi Palestina dalam konfrontasi ini. Sebaliknya, kita berdiri di sisi Palestina dan mendukung mereka dalam konfrontasi ini. Mereka punya rakyat dan kemampuan untuk menangani masalah ini, tapi kami berdiri dengan segenap kekuatan kami di belakang Palestina untuk merebut kembali seluruh wilayahnya,” tambah juru bicara Hizbullah.[IT/r]