AS dan 'Israel' Berselisih Paham Soal Palestina

Joe Biden and Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Zionis "Israel" harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah sebelah barat (Sungai) Yordan," sementara Amerika Serikat menyerukan "solusi dua negara."

Kemarin, Washington menekankan lagi bahwa mereka percaya “pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang Zionis Israel,” menentang pernyataan yang dibuat oleh para pejabat Zionis Israel.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu kemarin mengatakan bahwa pendudukan “harus memiliki kendali keamanan atas seluruh wilayah sebelah barat (Sungai) Yordania,” dan menyebut hal tersebut sebagai syarat yang diperlukan, kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal ini “bertentangan dengan gagasan kedaulatan Palestina. "Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengomentari pernyataan Netanyahu dengan meyakinkan bahwa Washington dan Zionis “Israel” pasti melihatnya secara berbeda.Netanyahu tampak tidak ambil pusing ketika ia bersikeras bahwa "seorang perdana menteri di Zionis Israel harus bisa mengatakan tidak, bahkan kepada sahabat-sahabat terbaik kita -- mengatakan tidak bila perlu, dan mengatakan ya jika memungkinkan," merujuk pada Amerika Serikat.Pada hari Rabu (17/1), di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menggambarkan perang Zionis Israel di Gaza sebagai hal yang "menyedihkan" dan menyatakan bahwa ia percaya bahwa yang dibutuhkan adalah "negara Palestina yang memberikan apa yang diinginkan rakyatnya." dan bekerja dengan Zionis Israel agar menjadi efektif." Dia menekankan bahwa solusi ini adalah satu-satunya solusi menuju “keamanan sejati.”Blinken juga menyatakan, "Penderitaan ini menghancurkan hati saya," menambahkan bahwa solusi harus ditemukan, jelas tidak menganggap gencatan senjata sebagai "solusi" setelah berulang kali memveto upaya semacam itu di DK PBB.Selama turnya di Timur Tengah pekan lalu, Blinken menekankan kepada pendudukan Zionis Israel bahwa negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, “berkomitmen untuk membantu membangun kembali Gaza dan membantu pemerintahan Palestina di masa depan, tetapi hanya dengan syarat bahwa Zionis Israel membuka jalan bagi kenegaraan Palestina.”Blinken mendesak “kerja sama antara kedua belah pihak”, dengan mengatakan “Otoritas Palestina yang efektif hanya dapat berjalan dengan dukungan, dengan bantuan, dari Zionis Israel, bukan dengan oposisi aktifnya.”Zionis 'Israel' kehilangan dukungan global secara drastisData terbaru yang diperoleh Time dari Morning Consult, sebuah perusahaan intelijen bisnis, mengungkapkan penurunan substansial dalam dukungan global untuk Zionis “Israel” sejak pecahnya perang di Gaza.Kesukaan bersih, yang dihitung dengan mengurangkan persentase penayangan negatif dari penayangan positif, turun rata-rata sebesar 18,5 poin persentase di seluruh dunia antara bulan September dan Desember. Penurunan ini terjadi di 42 dari 43 negara yang diikutsertakan dalam jajak pendapat.Beberapa negara, termasuk China, Afrika Selatan, Brasil, dan berbagai negara di Amerika Latin, beralih dari memandang Zionis “Israel” secara positif menjadi negatif. Bahkan di negara-negara kaya di mana Zionis "Israel" sudah memiliki pandangan negatif, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, terjadi penurunan yang signifikan. Di Jepang, kesukaan bersih anjlok dari -39,9 menjadi -62,0; di Korea Selatan turun dari -5,5 menjadi -47,8; dan di Inggris, naik dari -17,1 menjadi -29,8.Dukungan AS terhadap Zionis “Israel” berdampak pada opini publik global, khususnya di negara-negara Arab. Di Mesir, AS menyaksikan pergeseran dari kesukaan positif sebesar 41,1 menjadi kesukaan negatif sebesar -14,9. Tren serupa terjadi di Arab Saudi, di mana AS turun dari tingkat kesukaan positif sebesar 12,2 menjadi -10,5 pada periode yang sama.[IT/r]