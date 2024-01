Netanyahu: Tidak Ada Negara Palestina 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu meets soldiers in Jerusalem

IslamTimes - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan bahwa Zionis Israel “tidak akan menerima kemenangan mutlak,” dan menolak seruan Washington untuk meredakan permusuhan di Gaza atau mendukung pembentukan negara Palestina.

AS dan Israel telah berselisih mengenai masa depan Gaza pascaperangAS mendorong realisasi solusi dua negara awal pekan ini di Davos, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berpendapat bahwa jalan Zionis Israel menuju “keamanan sejati” terletak pada pembentukan negara Palestina.PM Zionis Israel menolak gagasan tersebut pada hari Kamis (18/1), dengan menyatakan bahwa “Zionis Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas seluruh wilayah di sebelah barat Sungai Yordan,” untuk memastikan tidak ada “teror yang dilancarkan terhadap” rakyat Zionis Israel.“Kami tidak akan puas dengan kemenangan mutlak… Hal ini bertentangan dengan gagasan kedaulatan [Palestina]. Apa yang bisa kita lakukan?" Netanyahu mengatakan pada konferensi pers di Tel Aviv. “Saya telah menjelaskan kebenaran ini kepada teman-teman Amerika kami, dan saya menghentikan upaya untuk memaksa kami melakukan kenyataan yang akan membahayakan negara Zionis Israel.”Namun, Washington yakin tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah jangka panjang dan pendek Zionis Israel dan Gaza “tanpa pembentukan negara Palestina,” juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller menegaskan kembali pada hari Kamis.Selama kunjungan Blinken ke Timur Tengah pekan lalu, delegasi AS diduga mencapai kesepakatan dengan beberapa pemimpin Arab untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali Gaza, dengan syarat Zionis Israel bergerak maju dengan solusi dua negara untuk Palestina.“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Anda melihat negara-negara di kawasan ini siap untuk mengambil langkah maju dan berintegrasi lebih jauh dengan Zionis Israel serta memberikan jaminan keamanan nyata kepada Zionis Israel dan Amerika Serikat juga siap memainkan perannya, namun mereka semua sudah siap untuk melakukan hal yang sama. untuk memiliki mitra yang bersedia menjadi mitra di pihak lain,” lanjut Miller, seraya menyebut hal ini sebagai “peluang bersejarah” bagi Zionis Israel.Operasi militer IDF di Gaza telah menuai kecaman dari negara-negara Arab di sekitarnya, serta komunitas internasional yang lebih luas, karena jumlah korban tewas di antara warga Palestina mendekati 25.000 orang, menurut pejabat setempat.Perang tersebut telah menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil di Gaza dan membuat lebih dari 80% dari 2,3 juta penduduk wilayah kantong tersebut mengungsi sejak pertempuran meletus pada tanggal 7 Oktober. Militan Hamas menyerang Zionis Israel pada hari itu, menewaskan lebih dari 1.100 orang dan menyandera lebih dari 200 orang. Menurut sumber-sumber Zionis Israel, lebih dari 130 orang masih ditawan.[IT/r]