Hamas: Sikap AS terhadap Agresi Gaza Tidak Berubah Secara Mendasar

Senior Hamas official Basem Naim

IslamTimes - Pejabat senior Hamas Basem Naim mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa diskusi Hamas dengan pejabat Rusia di Moskow terfokus pada situasi di Gaza.

Pejabat senior Hamas Basem Naim menegaskan pada hari Jumat (19/1) bahwa gerakan Palestina belum menerima komunikasi resmi dari negara-negara Arab mengenai usulan solusi untuk perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.Berbicara kepada Al Mayadeen, Naim menekankan bahwa Hamas masih percaya bahwa sikap pemerintah AS terhadap agresi Zionis Israel di Gaza “belum berubah secara mendasar,” dan menekankan bahwa perubahan tersebut “hanya dangkal”.Dia menyebutkan bahwa Washington menyerukan untuk tidak memperluas konflik di wilayah tersebut sambil mengerahkan armada dan menyerang Yaman.Pejabat Palestina tersebut mengungkapkan bahwa diskusi selama pertemuan antara delegasi Hamas dan pejabat Rusia di Moskow berfokus pada situasi di Jalur Gaza dan meningkatkan upaya internasional untuk menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung.Sebelumnya, delegasi Hamas bertemu dengan Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika, serta Wakil Menteri Luar Negeri, Mikhail Bogdanov, di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow.Delegasi Palestina terlibat dalam konsultasi politik dengan Kementerian Luar Negeri Rusia untuk membahas cara-cara mencapai gencatan senjata yang akan mengakhiri agresi Zionis Israel terhadap rakyat Palestina dan memperjelas sikap dan kebijakan gerakan tersebut mengenai arsip tawanan yang ditahan oleh Perlawanan Palestina di Gaza sejak 7 Oktober.Dalam konteks terkait, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mempertahankan posisi AS menentang gencatan senjata di Gaza, dengan secara eksplisit ia mengatakan, "AS masih menentang gencatan senjata umum di Gaza," meskipun jumlah korban tewas mendekati 25.000, ditambah 62.108 orang terluka.[IT/r]