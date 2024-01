Jokowi Dorong Mendikburistek Tingkatkan Anggaran Pendidikan untuk Riset dan Pengembangan

Islam Times - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan pada tahun ini. Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung riset, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

"Peran riset dan pengembangan harus diperkuat, dan anggarannya perlu ditingkatkan, Pak Nadiem. Mulai dari tahun ini, nanti kan sudah ganti presiden," kata Jokowi.Jokowi optimistis bahwa pemimpin berikutnya akan melanjutkan peningkatan anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun kepemimpinan berubah, Jokowi meyakinkan bahwa anggaran pendidikan saat ini tidak akan dikurangi pada tahun-tahun mendatang."Tapi kita mulai dengan yang besar terlebih dahulu, sehingga presiden yang akan datang pasti melanjutkannya. Entah itu Presiden 01, 02, atau 03, yang jelas dimulai dulu. Tidak mungkin jika anggaran pendidikan sudah ditambah banyak di era Pak Nadiem, lalu presiden berikutnya memangkasnya. Itu tidak akan terjadi," tegasnya."Saat ini, pendapatan per kapita Vietnam sekitar 4.300 Dolar AS, sedangkan Indonesia sudah mencapai sekitar 5.100 Dolar AS. Namun, Vietnam bergerak cepat dan hati-hati sehingga pendapatan per kapitanya hampir menyamai kita," ungkap Jokowi.Presiden mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak terus berinovasi dan terus bekerja keras, negara ini bisa tergeser oleh Vietnam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran kunci dalam menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi yang berkualitas, serta membentuk SDM yang unggul."Dalam hal ini, antara universitas dan industri di Vietnam terhubung dengan baik. Besarannya didesain oleh pemerintah, dan keterlibatan universitas dan industri sangat erat. Itu luar biasa," ujar Jokowi.Selain itu, Jokowi memberikan instruksi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) "Kunci untuk memanfaatkan peluang di depan kita ada di perguruan tinggi, bukan hanya di BRIN. Peran perguruan tinggi dalam riset dan pengembangan harus diperkuat," tutup Jokowi.