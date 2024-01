NYT: 'Israel' Gagal Mencapai Tujuannya di Jalur Gaza

Israeli Merkava tank in Gaza

IslamTimes - Militer Zionis Israel mempertanyakan keaslian laporan NYT, yang mengutip komandan Zionis Israel yang mengeluhkan kegagalan IOF di Jalur Gaza.

Militer pendudukan Zionis Israel telah menolak klaim yang dibuat oleh The New York Times pada hari Sabtu (20/1), bertentangan dengan penilaian mereka sendiri bahwa situasi di Gaza, pada kenyataannya, lebih buruk dari perkiraan semula.The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (20/1) bahwa keraguan telah diajukan oleh komando tinggi militer pendudukan mengenai kelayakan tujuan mereka di Gaza, terutama mengingat terbatasnya kemajuan dalam tujuan mereka untuk “mencabut” Hamas dari Jalur Gaza.Menurut laporan tersebut, Zionis “Israel” tidak dapat mencapai tujuannya untuk menduduki wilayah yang luas di Jalur Gaza dan harus menerima hasil yang kurang dari yang direncanakan semula, sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa komandan mengenai efektivitas strategi kabinet perang Zionis Israel. .Lambatnya operasi tersebut telah menyebabkan ekspresi frustrasi pribadi di antara beberapa komandan Zionis Israel, menurut NYT. Laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa komandan sedang mempertimbangkan untuk memprioritaskan pengambilan tawanan Zionis Israel yang ditahan oleh Perlawanan Palestina, dengan mengorbankan tujuan komando politik untuk “membongkar” Perlawanan Palestina.Jaringan terowongan mujahidin yang luas telah terbukti menjadi sebuah labirin yang rumit, penuh dengan jebakan yang telah menyebabkan kerugian besar bagi pasukan khusus Zionis Israel sejak invasi darat ke Jalur Gaza dimulai. Faktanya, terowongan-terowongan Perlawanan telah menjadi fokus utama militer pendudukan, karena terowongan-terowongan tersebut dianggap sebagai infrastruktur strategis yang penting bagi pekerjaan Perlawanan Palestina.Meskipun ada tujuan besar untuk menghancurkan jaringan terowongan, militer Zionis Israel belum berhasil. Brigade demi brigade berusaha memecahkan teka-teki itu tetapi gagal. Ini mencakup beberapa Brigade Teknik Tempur dan Unit Teknik Komabt Khusus Yahalom, yang pangkatnya telah dikurangi secara signifikan.NYT juga menunjukkan kenyataan yang bertentangan dengan kerangka waktu pendudukan. Pada dasarnya, IOF memperkirakan akan mengambil “kendali penuh” atas kota-kota besar di Jalur Gaza, seperti Kota Gaza, Khan Younis, dan Rafah pada akhir Desember. Menurut laporan tersebut, “Israel” bahkan belum melancarkan invasi darat ke Rafah, sementara mereka menghadapi kesulitan yang semakin besar di Khan Younis.Selain itu, pendudukan juga gagal “menghilangkan” banyak pemimpin Perlawanan yang telah bersumpah untuk dibunuh, termasuk Yahya al-Sinwar, Mohammad Deif, Marwan Issa, dan lainnya.Komando militer Israel menanggapi kesaksian beberapa komandan yang diberikan kepada NYT dengan mengatakan bahwa sumber tersebut "tidak diketahui" oleh militer dan "tidak mencerminkan" posisinya.[IT/r]