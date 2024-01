Pasukan AS Terluka dalam Serangan terhadap Pangkalan Udara Irak

Iraqi and U.S. flags fly over Al Asad air base

IslamTimes - Beberapa tentara Amerika menderita luka ringan dan satu anggota pasukan keamanan Irak terluka parah dalam serangan pada hari Sabtu (20/1) terhadap pangkalan militer di Irak barat yang digunakan oleh pasukan koalisi pimpinan AS, kata para pejabat.

Seorang anggota pasukan keamanan Irak juga terluka parah dalam serangan itu, kata laporanLebih dari selusin proyektil peledak ditembakkan ke pangkalan udara Ain al-Asad dari dalam provinsi Anbar, kata seorang pejabat polisi Irak yang tidak disebutkan namanya kepada AFP. Sumber tersebut menambahkan bahwa pangkalan tersebut “ditargetkan oleh 15 roket” namun 13 roket dihancurkan oleh sistem pertahanan udara, dan “dua jatuh di pangkalan udara tersebut.”Seorang pejabat AS, yang berbicara kepada Reuters tanpa mau disebutkan namanya, membenarkan bahwa pangkalan itu telah diserang dan mengatakan bahwa penyelidikan awal menunjukkan bahwa pangkalan itu mungkin diserang oleh rudal balistik. Pejabat Amerika tersebut menambahkan bahwa penilaian lebih lanjut mungkin akan mengungkap bahwa fasilitas tersebut terkena dampak roket dan penyelidikan untuk mengetahui hal ini sedang berlangsung.Pejabat AS kedua juga mengkonfirmasi bahwa serangan itu dilakukan dari dalam Irak, kata Reuters, dan penilaian kerusakan sedang dilakukan antara koalisi dan pasukan Irak.Sejumlah tentara AS yang tidak diketahui jumlahnya dilaporkan menderita luka ringan, sementara seorang pejabat AS mengatakan bahwa salah satu anggota pasukan keamanan Irak terluka parah.Serangan hari Sabtu (20/1) terhadap pangkalan Ain al-Asad terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah lebih dari tiga bulan setelah serangan lintas batas Hamas ke Israel, yang memicu perang Israel-Hamas.Sejak awal konflik, pasukan militer AS telah diserang di Irak setidaknya 58 kali, kata Reuters, dan 83 kali lainnya di Suriah oleh militan yang didukung Iran. Sebagian besar serangan ini menggunakan roket atau drone serang satu arah.Pasukan AS dan Inggris telah menyerang sasaran Houthi di Yaman dalam beberapa hari terakhir, sebagai tanggapan atas gelombang serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah yang dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran.AS saat ini memiliki sekitar 2.500 tentara yang ditempatkan di Irak dan 900 tentara lainnya di Suriah sebagai bagian dari upaya Washington untuk membantu pasukan lokal dalam mencegah kebangkitan kelompok ISIS, yang sepuluh tahun lalu menguasai sebagian besar wilayah kedua negara sebelum akhirnya dikalahkan.[IT/r]