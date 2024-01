WaPo: AS Mempersiapkan Serangan Pengeboman Yaman yang ‘Berkelanjutan’ 

Members of Huthi security forces

IslamTimes - Amerika Serikat sedang mempersiapkan serangan pengeboman “berkelanjutan” di Yaman setelah sepuluh hari serangan udara gagal melemahkan kemampuan pejuang Houthi untuk menargetkan kapal-kapal di Laut Merah, Washington Post melaporkan, mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Tidak jelas kapan kemampuan militer Houthi akan mengalami kerusakan parah, kata para pejabat kepada surat kabar tersebutPemerintahan Presiden Joe Biden tidak memperkirakan operasi yang berlarut-larut seperti kampanye AS di Irak atau Afghanistan, namun pada saat yang sama tidak dapat memberikan kerangka waktu kapan kemampuan militer Houthi akan dikurangi secara memadai, surat kabar tersebut melaporkan pada hari Sabtu (20/1).Strategi Washington adalah mengekang kemampuan kelompok militan Syiah untuk menargetkan kapal-kapal di lepas pantai Yaman, atau setidaknya menciptakan kondisi aman bagi perusahaan pelayaran untuk melanjutkan pengiriman kapal melalui Laut Merah dan Teluk Aden, tambah sumber.Kelompok Houthi telah melancarkan puluhan serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal komersial di wilayah tersebut dalam beberapa bulan terakhir, menyatakan dukungan untuk Gaza di tengah operasi militer Israel di daerah kantong Palestina.Para militan juga berjanji akan membalas dendam terhadap AS dan Inggris, yang telah melancarkan serangan terhadap sasaran Houthi di Yaman selama lebih dari seminggu.“Kami memahami dengan jelas siapa Houthi dan pandangan dunia mereka. Jadi kami tidak yakin mereka akan segera berhenti, tapi kami tentu saja berusaha menurunkan dan menghancurkan kemampuan mereka,” kata seorang pejabat AS kepada Post."Washington tidak berusaha mengalahkan Houthi. Tidak ada keinginan untuk menginvasi Yaman,” jelas seorang diplomat yang mengetahui situasi tersebut. Sebaliknya, AS ingin “menurunkan kemampuan mereka dalam melancarkan serangan-serangan semacam ini di masa depan, dan itu melibatkan serangan terhadap infrastruktur yang memungkinkan terjadinya serangan-serangan semacam ini, dan menargetkan kemampuan tingkat tinggi mereka,” tambahnya.Presiden Biden memerintahkan serangan terhadap Yaman karena alasan ideologis, bukan alasan ekonomi, seiring upaya AS untuk mempertahankan statusnya sebagai “negara yang sangat diperlukan” di dunia, demikian klaim para pejabat.The Washington Post menyatakan keprihatinannya bahwa kampanye pengeboman terhadap Houthi akan menjadi “kemunduran” bagi tujuan Biden untuk mencegah penyebaran konflik Zionis Israel-Hamas ke wilayah lain di Timur Tengah. Hal ini juga bisa “merusak upayanya untuk memfokuskan kembali kebijakan luar negeri AS pada Rusia dan China,” menurut surat kabar tersebut.[IT/r]