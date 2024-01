Badan Intelijen AS: Tujuan Perang Israel Sulit Tercapai karena Hamas Masih Tangguh dan Mengerahkan Cukup Amunisi

Israel falls short so far of its goal of destroying Hamas

IslamTimes - Badan-badan intelijen AS memperkirakan bahwa jumlah korban tewas di kalangan pejuang Hamas akibat agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap Jalur Gaza tidak mencapai tujuan rezim untuk melenyapkan kelompok perlawanan Palestina.

Dalam sebuah laporan rahasia, badan mata-mata tersebut menyoroti ketahanan Hamas selama beberapa bulan terakhir, dengan mengatakan perang Zionis Israel telah menewaskan 20 hingga 30 persen anggota gerakan perlawanan, kata Wall Street Journal.“Hamas masih memiliki cukup amunisi untuk terus menyerang Zionis Israel dan pasukan Zionis Israel di Gaza selama berbulan-bulan, dan kelompok tersebut berupaya untuk menyusun kembali pasukan polisi di beberapa bagian Kota Gaza,” kata pejabat AS yang mengkonfirmasi laporan tersebut.Para pejabat Zionis Israel telah mengakui bahwa mereka belum mencapai tujuan mereka untuk melenyapkan Hamas meskipun telah membunuh ribuan warga sipil dalam serangan udara dan darat yang agresif di Gaza, tambah laporan itu.Laporan tersebut juga mengutip analis militer yang mengacu pada penyesuaian taktik yang dilakukan oleh para pejuang Hamas, dengan mengatakan bahwa mereka beroperasi dalam kelompok yang lebih kecil dan bersembunyi di antara penyergapan terhadap pasukan Zionis Israel, sementara para pejuang secara individu kemungkinan akan melakukan lebih banyak tugas untuk mengisi kekosongan dari rekan-rekan mereka yang mati syahid.Zionis Israel mengobarkan perang genosida di Gaza yang terkepung pada 7 Oktober setelah Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Namun, setelah lebih dari tiga bulan melancarkan serangan, rezim yang mengambil alih tampaknya terjebak di rawa Gaza meskipun telah menewaskan 25.105 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 62.000 lainnya.Laporan tersebut mengatakan bahwa para pejabat AS telah mulai mengurangi ekspektasi mereka terhadap perang Gaza dan bahwa mereka telah mendesak Zionis Israel untuk beralih ke operasi yang lebih bertarget yang ditujukan pada kepemimpinan Hamas.AS memperkirakan bahwa Hamas memiliki antara 25.000 dan 30.000 pejuang sebelum serangan Gaza selain ribuan polisi dan pasukan lainnya, menurut laporan tersebut.Militer Israel memperkirakan bahwa mereka telah membunuh sekitar 9.000 dari setidaknya 30.000 pejuang Hamas di Gaza dan lebih dari 1.000 orang selama serangan tanggal 7 Oktober, yang merupakan sekitar 30 persen dari total kekuatan tempur kelompok perlawanan tersebut.Mengutip seorang pejabat senior militer Zionis Israel, laporan itu mengatakan sebanyak 16.000 pejuang Hamas terluka dan sekitar setengah dari mereka tidak akan kembali ke medan perang.Lebih lanjut disebutkan bahwa AS memperkirakan antara 10.500 dan 11.700 pejuang perlawanan telah terluka, banyak dari mereka pada akhirnya dapat kembali ke medan pertempuran.Dalam doktrin militer AS, kekuatan konvensional yang kehilangan 25%-30% pejuangnya akan dianggap tidak efektif dalam pertempuran. Namun Hamas adalah kekuatan tidak teratur yang melakukan perang defensif di lingkungan perkotaan yang padat dan memiliki akses ke terowongan ratusan mil di bawah Gaza.Mereka telah menunjukkan bahwa mereka masih bisa berperang, kata purnawirawan Jenderal Angkatan Darat Joseph Votel, yang memimpin operasi militer AS di Timur Tengah.Baru-baru ini, militer Zionis Israel menarik ribuan pasukan dari Jalur Gaza yang merupakan penarikan pasukan signifikan pertama sejak perang dahsyat tersebut dimulai.Seorang perwira militer Zionis Israel mengatakan otoritas Hamas telah kembali ke Kota Gaza, termasuk ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara rezim.“Hanya masalah waktu jika Zionis Israel tidak akan mendarat di tempat-tempat ini dan mereka juga akan mengembalikan sayap militernya,” kata Michael Milshtein, mantan kepala urusan Palestina untuk intelijen militer Zionis Israel.[IT/r]