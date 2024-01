Saingannya dari Partai Republik Mempertanyakan Kesehatan Mental Trump

Republican presidential hopeful Nikki Haley

IslamTimes - Nikki Haley menyatakan keraguannya tentang pola pikir calon presiden dari Partai Republik tersebut setelah dia salah mengartikannya dengan Nancy Pelosi dari Partai Demokrat.

Calon presiden dari Partai Republik Nikki Haley mempertanyakan kesehatan mental kandidat saingannya, Donald Trump, setelah dia menyapaikannya dengan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dalam pidato kampanyenya pada hari Jumat (19/1).Seperti banyak orang di partainya, Trump menyalahkan Pelosi atas kerusuhan di Capitol AS pada 6 Januari 2021, dengan alasan Pelosi sengaja membiarkan gedung itu tidak terlindungi meskipun Pelosi menawarkan untuk mengerahkan Garda Nasional untuk meningkatkan keamanan.Calon presiden terdepan “menyebut saya berkali-kali dalam skenario itu,” kata Haley kepada para pendukungnya di acara kampanye di Keene, New Hampshire, pada hari Sabtu (20/1). “Mereka bilang dia bingung, dia membicarakan hal lain, dia membicarakan Nancy Pelosi.”“Kekhawatiran yang saya miliki adalah – saya tidak mengatakan sesuatu yang menghina – tetapi ketika Anda menghadapi tekanan dari kursi kepresidenan, kita tidak bisa membiarkan orang lain mempertanyakan apakah mereka sehat secara mental untuk melakukan hal ini,” dia menjelaskan.Trump “membuat kesalahan yang cukup jelas tadi malam,” kata manajer kampanye Haley, Betsy Ankney, dalam acara Bloomberg News pada hari Sabtu, mengacu pada kebingungan mantan presiden tersebut antara salah satu musuh utama Partai Demokrat dengan wanita yang ia tunjuk sebagai duta besar ke PBB.Berbicara pada rapat umum hari Jumat, Trump menuduh musuh-musuh politiknya telah “menghancurkan semua informasi” mulai tanggal 6 Januari “karena banyak hal seperti Nikki Haley yang bertanggung jawab atas keamanan.” Dia bersikeras bahwa “kami menawarkan 10.000 orang, tentara, Garda Nasional, apa pun yang mereka inginkan. Mereka menolaknya.”Trump sebelumnya mengklaim dia memperingatkan Pelosi tentang kerumunan besar yang siap turun ke Washington DC untuk memprotes sertifikasi kemenangan presiden terpilih Joe Biden. Protes “Hentikan Pencurian” berubah menjadi kekerasan setelah polisi bentrok dengan pengunjuk rasa, menyebabkan empat orang tewas.Pada usia 77 tahun, Trump hanya beberapa tahun lebih muda dari saingan utamanya, pemimpin petahana Biden. Dia bersikeras pada hari Sabtu bahwa dia telah “mencapai nilai bagus” dalam tes kognitif baru-baru ini, sementara penasihat kampanye seniornya, Chris LaCivita, meremehkan kesalahan Haley/Pelosi, menyebutnya sebagai “perbedaan tanpa perbedaan – itu Nikki dan Nancy” dalam komentarnya di wartawan.Trump dengan mudah memenangkan kaukus Iowa awal bulan ini dan terus mendominasi kontes pencalonan partai tersebut dengan keunggulan dua digit di sebagian besar jajak pendapat. Namun, Haley mengalami peningkatan dalam jumlah jajak pendapatnya berkat dukungan dari para pialang kekuasaan dari Partai Republik yang tidak ingin melihat Trump kembali ke Gedung Putih, sehingga mengangkatnya ke posisi kedua menjelang pemungutan suara utama di New Hampshire pada hari Selasa.[IT/r]