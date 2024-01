Trump: Demokrasi Amerika ‘Dalam Bahaya’ 

Republican presidential candidate and former President Donald Trump

IslamTimes - Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, membantah klaim bahwa kemungkinan terpilihnya kembali dirinya di Gedung Putih menimbulkan risiko eksistensial terhadap cara hidup orang Amerika, dan mengatakan kepada para pendukungnya di negara bagian New Hampshire, AS pada hari Sabtu bahwa 'ketidakmampuan' Joe Biden-lah yang sebenarnya mewakili ancaman terhadap demokrasi.

Ketidakmampuan Joe Biden untuk menjadi presiden AS adalah risiko bagi demokrasi Amerika, kata saingan politiknyaTrump berbicara di Manchester menjelang pemilihan pendahuluan yang dimulai pada hari Selasa yang selanjutnya dapat memperkuat statusnya sebagai kandidat dari Partai Republik untuk menantang calon dari Partai Demokrat, Biden, pada bulan November.Namun setelah dituduh oleh Biden pada awal bulan ini karena “sedia mengorbankan demokrasi,” mantan presiden AS tersebut membalikkan keadaan terhadap rival politiknya, dengan mengatakan bahwa ketidakmampuan Biden dalam menjalankan tugasnya jelas merupakan bahaya bagi Amerika Serikat.“Dia adalah ancaman bagi demokrasi,” kata Trump, komentarnya disampaikan di bawah tanda raksasa bertuliskan: ‘Biden menyerang demokrasi.’ Dia menambahkan: “Kita harus mengeluarkannya. Anda tahu mengapa dia menjadi ancaman bagi demokrasi? Beberapa alasan, tapi tahukah Anda alasan pertama? Dia sangat tidak kompeten.”Tuduhan ini berulang kali dilontarkan Trump dalam beberapa kesempatan selama upayanya untuk kembali ke Gedung Putih. Pada bulan Oktober, dia menyalahkan serangan Hamas terhadap Zionis Israel sebagai “kombinasi mematikan” dari “ketidakmampuan, radikalisme, dan kelemahan” Biden.Trump, yang menghadapi 91 dakwaan dalam berbagai kasus pidana saat ia berkampanye untuk jabatan tertinggi negara itu, juga menuduh pemerintahan Biden “mempersenjatai” sistem peradilan untuk melawannya. Dia menambahkan bahwa upaya Biden untuk melakukan hal tersebut dimungkinkan oleh “pelindungnya” di media “berita palsu”.Komentar tersebut tampaknya merujuk pada klaim yang dibuat oleh Biden di Pennsylvania awal bulan ini yang mengatakan bahwa Trump bermaksud mencabut demokrasi untuk memastikan dia memenangkan pemilu.“Apakah demokrasi masih menjadi tujuan suci Amerika adalah inti dari pemilu 2024,” kata Biden pada tanggal 5 Januari. “Kampanye Donald Trump adalah tentang dia, bukan Amerika, bukan Anda. Tim kampanye Donald Trump terobsesi dengan masa lalu, bukan masa depan. Dia bersedia mengorbankan demokrasi kita untuk menempatkan dirinya dalam kekuasaan.”Sementara itu, kandidat nominasi Partai Republik Nikki Haley, yang menurut jajak pendapat tertinggal sekitar sepuluh poin persentase dari Trump di New Hampshire, secara terbuka mempertanyakan kesehatan mental lawannya dari Partai Republik, menyusul komentar dalam beberapa hari terakhir di mana Trump tampaknya salah mengira dia sebagai mantan Ketua DPR Nancy Pelosi.“Ketika Anda menghadapi tekanan dalam kepresidenan, kita tidak bisa membiarkan orang lain mempertanyakan apakah mereka sehat secara mental untuk melakukannya,” kata Haley pada hari Sabtu.[IT/r]