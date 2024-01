Abi Nader: Rudal Perlawanan Irak adalah Rudal Balistik Modern

Charles Abi Nader, Al Mayadeen's security and military affairs analyst

IslamTimes - Kolonel Charles Abi Nader, analis militer dan keamanan Al Mayadeen, berkomentar menyusul serangan yang dilakukan oleh Perlawanan Islam di Irak terhadap pangkalan Ain Al Assad yang diduduki AS sehubungan dengan pernyataan yang dibuat oleh Mahdi al-Kaabi, seorang anggota al -Gerakan Nujaba.

Setelah Perlawanan Islam di Irak mengumumkan serangannya terhadap pangkalan AS di Ain al-Assad di bagian barat negara itu pada hari Sabtu (20/1) lalu, dan setelah pernyataan Mahdi al-Kaabi kepada Al Mayadeen sebagai anggota Gerakan al-Nujaba, Al Mayadeen's analis keamanan dan militer, Charles Abi Nader, menguraikan pentingnya serangan ini serta konsekuensi militer dan strategisnya.Terkait hal tersebut, Abi Nader menyatakan, sejauh ini ada tiga jenis roket yang muncul dalam operasi Perlawanan Irak, yakni roket Sarim, Aqsa 1, dan al-Arqab. Namun, Abi Nader menekankan bahwa "tidak jelas roket mana yang menargetkan pangkalan tersebut."Menurut analis, ketiga rudal tersebut merupakan rudal balistik modern yang mampu melampaui sistem pertahanan udara, dan mampu menempuh jarak menengah hingga jarak jauh 500 hingga 700 kilometer.Menurut Abi Nader, data menunjukkan bahwa salvo besar yang terdiri dari sekitar 40 rudal diluncurkan, dan sebagian besar dari rudal tersebut mencapai pangkalan tersebut, dengan pengakuan pejabat Amerika mengenai cedera akibat penargetan tersebut.Mengenai dimensi militer, Abi Nader menyatakan, “Dalam dimensi militer, hari ini kita berbicara tentang awal dari pergeseran kualitatif menuju penargetan efektif pangkalan Amerika di Irak dan Suriah,” menekankan bahwa hal ini dapat berkembang lebih jauh dalam hal jumlah. pangkalan yang ditargetkan dan efektivitas penargetan yang mengakibatkan jumlah korban yang lebih tinggi.Terkait aspek paling kritis di tingkat strategis, seperti diutarakan Abi Nader, terjadi peningkatan tekanan terhadap AS dan komunitas internasional untuk menghentikan perang genosida Israel terhadap Jalur Gaza Palestina.Perlu dicatat bahwa al-Kaabi, pada hari Sabtu (20/1), mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa mujahidin menggunakan rudal yang sangat kuat dan cepat untuk menargetkan pangkalan Ain al-Assad yang diduduki AS.Al-Kaabi menambahkan bahwa dengan serangan ini, Perlawanan mengirimkan pesan yang kuat kepada pasukan pendudukan AS, karena Washington terus mendukung dan mendukung agresi Zionis Israel di Jalur Gaza.Pejabat Perlawanan menambahkan bahwa penggunaan rudal baru, berbeda dari yang sebelumnya digunakan untuk menargetkan basis pendudukan di Suriah dan Irak, adalah bukti bahwa persediaan senjata baru, termasuk senjata taktis, kini telah digunakan sebagai bagian dari pertempuran. Al-Kaabi menekankan: “Pasti ada kejutan dalam perang ini.”Mengenai gencatan senjata, al-Kaabi mengklarifikasi bahwa Perlawanan Islam di Irak menolak negosiasi apapun mengenai gencatan senjata dan menghentikan serangan terhadap pangkalan Amerika, dan menegaskan bahwa syarat utama untuk gencatan senjata adalah menghentikan agresi Zionis Israel di Gaza.Kehadiran Amerika di Irak merupakan ancaman bagi negara-negara tetangga, menurut al-Kaabi, dan dengan demikian, "Jika perang dipaksakan kepada kami, maka tidak dapat dihindari bahwa kami akan menghadapinya."Pasukan AS terluka dalam seranganReuters, mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa personel AS menderita luka-luka akibat serangan hari Sabtu di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari Sabtu.Pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada Reuters bahwa laporan awal didasarkan pada data awal dan dapat berubah seiring dengan perkiraan pasukan AS yang menderita kerugian.Yang penting, pejabat tersebut mengatakan bahwa laporan awal menunjukkan bahwa pangkalan itu dihantam oleh beberapa rudal balistik, namun tetap membuka kemungkinan bahwa pangkalan itu dihantam oleh roket.Kemudian, Komando Pusat AS mengkonfirmasi bahwa beberapa rudal balistik dan roket diluncurkan di Irak Barat yang menargetkan pangkalan udara Ain al-Assad, dan menambahkan bahwa "sejumlah personel AS sedang menjalani evaluasi karena cedera otak traumatis," sementara "setidaknya satu personel militer Irak terluka."[IT/r]