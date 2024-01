Jajak Pendapat: Popularitas Netanyahu Menurun Di Semua Tingkatan

Benjamin Netanyahu The Israeli occupation's Prime Minister

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menghadapi perjuangan politik yang berat karena tindakannya yang sangat kontroversial terus mempengaruhi popularitasnya yang sudah semakin berkurang.

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh Channel 13 Zionis Israel menyoroti preferensi kepemimpinan rezim Zionis Israel saat ini, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampaknya sedang mencapai titik terendah pada saat perang.Survei tersebut, yang dilakukan terhadap beragam pemukim Zionis Israel, menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan hari ini, mantan kepala staf pasukan pendudukan Zionis Israel Gadi Eisenkot akan memperoleh 45% suara, sementara Netanyahu tertinggal dengan 32%.Dalam pertarungan hipotetis antara pemimpin oposisi Benny Gantz dan Netanyahu, Gantz memimpin dengan 48% suara, meninggalkan Netanyahu dengan 30%.Demikian pula, jika persaingan terjadi antara mantan Perdana Menteri Yair Lapid dan Netanyahu, Lapid akan memperoleh 36% suara dibandingkan dengan Netanyahu yang memperoleh 41%.Ketika ditanya tentang motivasi di balik keputusan Netanyahu selama masa perang, 53% responden percaya bahwa motif dan masalah pribadilah yang memandu tindakannya, sementara 33% berpendapat bahwa kepentingan pendudukan Zionis Israel adalah kekuatan pendorong di balik proses pengambilan keputusannya.Survei tersebut menyelidiki opini publik mengenai potensi kesepakatan perdamaian yang melibatkan penghentian permusuhan dan pertukaran tahanan. Hasilnya menunjukkan bahwa 35% responden mendukung kesepakatan tersebut, sementara 46% menentangnya. Sebanyak 19% masih ragu-ragu mengenai masalah ini.Sebuah indikasi baru mengenai perpecahan besar dalam kepemimpinan perang Zionis “Israel” telah muncul, menyusul seruan mantan pemimpin Israel Gadi Eisenkot untuk mengadakan pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang, Financial Times melaporkan.“Siapa pun yang berbicara tentang kekalahan mutlak tidak mengatakan kebenaran,” kata Eisenkot kepada Channel 12 Israel beberapa jam setelah Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan agresi Zionis Israel di Jalur Gaza sampai apa yang disebutnya “kemenangan penuh” atas Hamas.Eisenkot, seorang menteri berhaluan tengah dan pengamat kabinet perang negara yang putranya tewas dalam pertempuran di Gaza bulan lalu, menyebut perlunya mengadakan pemilu dan memperbarui kepercayaan karena “tidak ada kepercayaan” pada pemerintahan saat ini, yang ia tuduh “menjual fantasi" kepada publik.Menteri tersebut menyebut “mustahil” untuk mengambil kembali tawanan Zionis Israel tanpa persetujuan dengan Hamas dan menyerukan penghentian perang di Gaza untuk jangka waktu yang “signifikan” guna mengimplementasikan kesepakatan hipotetis tersebut.Eisenkot menyatakan bahwa pembebasan tawanan harus menjadi prioritas utama pemerintah Israel dan hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan metode militer.The New York Times merinci dalam laporannya baru-baru ini bahwa sentimen publik di masyarakat Zionis Israel sedang berubah dari kesedihan menjadi kemarahan.Netanyahu, sebaliknya, menyatakan dalam konferensi pers bahwa Zionis "Israel" harus "mengambil kendali" atas semua "tanah di sebelah barat Sungai Yordan", yang akan menghambat konsep "solusi dua negara".Para pejabat AS telah menekan Netanyahu untuk beralih ke tahap perang “intensitas rendah” untuk “meminimalkan korban sipil” seiring meningkatnya tekanan global dan publik terhadap Washington atas dukungannya terhadap genosida.Menanggapi permintaan tersebut, dia mengatakan perang di Jalur Gaza bisa memakan waktu “berbulan-bulan lagi” dan bahwa Zionis “Israel” “tidak akan menerima apa pun selain kemenangan mutlak,” merujuk pada tujuan yang dinyatakan sebelumnya untuk “menghilangkan” Perlawanan Palestina dan memaksakan sebuah pemerintahan tanpa partisipasi kelompok Perlawanan.Ketika ditanya apakah ia mempercayai Netanyahu, Eisenkot menyatakan, "Saya sudah berada pada tahap dan pada usia di mana saya tidak mempercayai pemimpin ini atau itu dengan mata tertutup, dan saya menilai seseorang berdasarkan keputusannya dan cara dia memimpin negara. ."[IT/r]