Pejabat: Perlawanan Palestina Mengakhiri Karir Politik Netanyahu

Pro-Palestinian activists and supporters, one wearing a face mask depicting Israeli prime minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Mustafa Barghouti, pemimpin partai politik Inisiatif Nasional Palestina, mengatakan perlawanan Palestina membawa Netanyahu ke akhir kehidupan politiknya, saluran berita Lebanon al-Mayadeen melaporkan.

Seorang politisi senior Palestina mengatakan perlawanan negaranya berhasil mengakhiri kehidupan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.Netanyahu, tambahnya, sepenuhnya mendukung skema yang dikembangkan oleh anggota kabinet fasisnya seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.Kedua menteri sayap kanan Zionis Israel telah mengadvokasi pemukiman kembali orang-orang di luar Jalur Gaza, menghasut genosida terhadap bangsa Palestina dan mendorong segregasi rasial. Mereka juga mengesampingkan pembentukan negara Palestina yang berdaulat.Selama akhir pekan, Netanyahu sekali lagi menolak pembentukan negara Palestina merdeka.Penolakan itu terjadi beberapa jam setelah pembicaraan telepon dengan Presiden AS Joe Biden mengindikasikan bahwa Perdana Menteri Zionis Israel mungkin masih menerima gagasan tersebut.Juru bicara Netanyahu mengatakan bahwa selama percakapan tersebut, Netanyahu telah mengatakan kepada presiden AS bahwa kebutuhan keamanan rezim Tel Aviv tidak memberikan ruang bagi negara Palestina yang berdaulat.Namun Amerika Serikat percaya bahwa solusi dua negara sangat penting bagi stabilitas jangka panjang di Asia Barat.Barghouti mengecam pendekatan “munafik” Biden, dengan mengatakan bahwa dia menyerukan penyelesaian masalah Palestina dalam kerangka dua negara tanpa meminta rezim Israel untuk menyetujui gencatan senjata Gaza di Jalur Gaza, menghentikan kegiatan pembangunan pemukiman, dan mengakhiri konflik. pendudukan wilayah Palestina.“Biden, yang ikut berperang bersama rezim Zionis Israel, berharap rencananya [untuk Palestina] akan membantunya memenangkan pemilihan presiden AS mendatang, namun yang terjadi justru sebaliknya,” tambahnya.Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut penolakan terhadap apa yang disebut sebagai solusi dua negara “tidak dapat diterima.”Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Zionis Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima.Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang.— António Guterres (@antonioguterres) 21 Januari 2024Zionis Israel melancarkan perang genosida di Gaza yang terkepung pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melakukan operasi bersejarah terhadap entitas perampas tersebut sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Namun, lebih dari 100 hari setelah serangan, rezim Tel Aviv gagal mencapai tujuannya di Jalur Gaza meskipun telah menewaskan sedikitnya 25.105 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 62.681 lainnya.AS adalah mitra dalam pembantaian di Gaza karena AS telah memasok senjata dan dukungan intelijen kepada Israel, serta memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah Palestina.[IT/r]