Media Inggris: Rezim Netanyahu Terisolasi, Takut Akan Kebenaran di Gaza sementara Hamas Terus Berjuang

Israeli forces operate inside the Gaza Strip

IslamTimes - Pasukan penjajah Zionis Israel masih menghadapi “perlawanan sengit” di Gaza, sementara agresi brutal selama lebih dari tiga bulan di Jalur Gaza yang terkepung telah menyebabkan perpecahan mendalam dalam kabinet perang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut sebuah harian Inggris.

Kabinet Netanyahu menjadi semakin terisolasi baik di dalam negeri maupun internasional, kata laporan yang diterbitkan oleh The Times pada hari Minggu (21/1).“Pasukan Zionis Israel masih menghadapi perlawanan sengit di Gaza utara meskipun mereka mengklaim mampu menghentikan operasi di wilayah tersebut,” tambahnya.Laporan tersebut mengatakan bahwa kemampuan Hamas untuk “terus menempatkan pasukan di Kota Gaza, ibu kota wilayah tersebut,” telah menimbulkan pertanyaan tentang “strategi perang” Zionis Israel.Hal ini juga menyoroti bahwa pemerintahan Joe Biden “menurunkan ekspektasinya terhadap hasil perang.”Hal ini terjadi setelah sumber intelijen AS mengatakan mereka yakin militer Zionis Israel mungkin telah membunuh sekitar 5.000 hingga 6.000 pejuang Hamas, menurut laporan di media Amerika; Namun, militer Zionis Israel mengklaim telah membunuh 9.000 pejuang.“[Itu] adalah perbedaan yang tampaknya juga mencerminkan kesenjangan yang semakin dalam antara [kabinet] Netanyahu dan pemerintahan Biden,” katanya.Laporan tersebut juga menyatakan bahwa klaim Zionis Israel dan AS bahwa ratusan pejuang gerakan perlawanan Hamas terbunuh dalam agresi yang sedang berlangsung “tidak menunjukkan tanda-tanda akan melumpuhkan aktivitas mereka.”Pertempuran di Gaza utara “dilanjutkan dengan serangkaian insiden di mana Hamas berusaha menunjukkan kehadirannya yang luas di sana”, kata harian itu, dan mencatat bahwa para pejuang perlawanan terus “menembakkan rudal ke Zionis Israel dari Gaza tengah, meskipun tank-tank Zionis Israel menyerang dari darat."Times mengatakan pertempuran yang berkepanjangan juga berkontribusi terhadap perpecahan dalam kabinet perang Netanyahu, karena Gadi Eisenkot, mantan kepala staf dan sekarang anggota partai oposisi Persatuan Nasional, menekankan bahwa tujuan perang Netanyahu untuk melenyapkan Hamas tidak dapat dicapai.“Siapa pun yang berbicara tentang kekalahan mutlak dan tidak lagi memiliki kemauan atau kemampuan, berarti mereka tidak mengatakan kebenaran,” katanya dalam sebuah wawancara pekan lalu dengan televisi Israel, seraya menambahkan “Itulah sebabnya kita tidak boleh menceritakan kisah-kisah yang berlebihan.”Eisenkot secara langsung mengatakan bahwa kepemimpinannya tidak mengatakan yang sebenarnya, kata laporan itu.Menurut laporan tersebut, ketika Eisenkot dan Benny Gantz, mantan kepala staf lainnya, menyerukan pemilu baru di Israel dalam beberapa bulan ke depan, Netanyahu bersikeras bahwa tidak akan ada pemilu saat rezim pendudukan sedang berperang.Tekanan terhadap Netanyahu dari para penentangnya terjadi ketika jumlah personel militer Zionis Israel dilaporkan mendekati angka 200.Netanyahu juga menghadapi tekanan untuk menjamin pembebasan sisa tawanan yang ditahan di Gaza, namun ia masih terus menolak tawaran Hamas untuk mengakhiri perang dan membebaskan tawanan.Pada akhir November, gencatan senjata yang berlangsung singkat selama 7 hari menghasilkan lebih dari 100 tawanan Israel dibebaskan dengan imbalan warga Palestina yang ditahan secara ilegal di penjara-penjara Israel. Israel mengatakan lebih dari 132 tawanan masih berada di Gaza.Laporan tersebut mengatakan Netanyahu terjebak di antara sekutu sayap kanannya, yang mendesak pendudukan penuh di Gaza; pemerintahan Biden, yang menginginkan dia memulai pembicaraan mengenai apa yang disebut solusi dua negara; dan pihak oposisi, serta sebagian besar tokoh Isarel, yang menginginkan dia mundur.Zionis Israel melancarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan terhadap kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Israel selama puluhan tahun terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya serangan, rezim Tel Aviv telah menewaskan sedikitnya 25.105 warga Palestina dan melukai lebih dari 62.681 lainnya.Ribuan lainnya juga hilang dan diperkirakan tewas di bawah reruntuhan di Gaza, yang berada di bawah “pengepungan total” oleh Zionis Israel.[IT/r]