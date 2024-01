CNN: AS Menamai Operasi Yaman 

A Typhoon takes off from RAF Akrotiri in Cyprus to join the US-led strikes against the Houthi

IslamTimes - Pentagon menjuluki kampanye serangan udara dan rudalnya terhadap kelompok Houthi Yaman sebagai ‘Operasi Poseidon Archer’, CNN melaporkan pada hari Senin (22/1), mengutip dua pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Penamaan tersebut menunjukkan kampanye jangka panjang melawan Houthi, kata outlet tersebutNama tersebut telah diterapkan secara surut pada serangan 11 Januari yang dilakukan oleh AS dan Inggris, serta tujuh serangan berikutnya sejak itu, kata para pejabat.Mereka juga mengatakan bahwa Poseidon Archer diperlakukan sepenuhnya terpisah dari Prosperity Guardian, sebuah operasi yang diumumkan pada bulan Desember yang secara resmi melibatkan personel dan kapal dari 20 negara.AS meluncurkan Prosperity Guardian untuk mengamankan jalur kapal dagang melalui Laut Merah dan Bab-el-Mandeb, setelah Houthi mengatakan mereka akan melarang kapal “yang terkait dengan Zionis Israel” sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. Setelah serangan 11 Januari, kelompok Yaman mengatakan bahwa kapal-kapal Inggris dan Amerika juga akan menjadi sasaran empuk mereka.Penamaan tersebut “menunjukkan pendekatan yang lebih terorganisir, formal, dan berpotensi jangka panjang” oleh Pentagon terhadap situasi di Laut Merah, menurut CNN.Militer AS telah lama menggunakan nama yang dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi internasional dan domestik mengenai operasinya. Praktik penggunaan “pahlawan zaman dahulu” dan “tokoh dari mitologi Yunani dan Romawi”, diperkenalkan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada Perang Dunia II. Poseidon adalah dewa laut Yunani, yang dikenal di jajaran Romawi sebagai Neptunus.Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengakui bahwa serangan Inggris-Amerika gagal menghalangi gerakan Houthi, namun mengatakan serangan itu akan terus berlanjut.“Ketika Anda mengatakan ‘bekerja’, apakah mereka menghentikan Houthi? Tidak. Apakah mereka akan melanjutkan? Ya,” katanya kepada wartawan di luar Gedung Putih.AS “sangat paham mengenai siapa Houthi” dan tidak mengharapkan mereka untuk menghentikan serangan mereka “segera,” namun berharap untuk “menurunkan dan menghancurkan kemampuan mereka,” Washington Post melaporkan pada hari Sabtu, mengutip pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya. Daripada menginvasi Yaman, AS ingin menyerang “infrastruktur” yang memungkinkan kelompok Yaman menembakkan rudal dan drone ke kapal dagang, jelas seorang diplomat yang tidak disebutkan namanya.Kelompok Houthi mengatakan mereka akan terus menargetkan kapal-kapal sampai Zionis Israel menghentikan serangannya dan mencabut blokade terhadap Gaza. Yerusalem Barat telah berjanji untuk “membasmi” Hamas setelah serangan kelompok Palestina pada tanggal 7 Oktober yang merenggut nyawa sekitar 1.200 warga Zionis Israel.Serangan-serangan tersebut berdampak lebih besar pada industri pelayaran global dibandingkan pandemi Covid-19, menurut firma penasihat maritim Sea-Intelligence. Sekitar 15% perdagangan laut dunia menggunakan Laut Merah dan Terusan Suez untuk mengirimkan barang dari Asia ke Eropa dan sebaliknya.Menghadapi melonjaknya premi asuransi, maskapai besar Barat seperti Maersk, MSC, CMA CGM, dan Hapag-Lloyd telah memilih untuk mengubah rute kapal mereka mengelilingi Afrika, dengan mengorbankan waktu dan bahan bakar.[IT/r]