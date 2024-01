Pengadilan AS Menolak Kasus untuk Membungkam Kelompok Hak-hak Pro-Palestina dan USCPR

Pro-Palestine voices

IslamTimes - Dalam kemenangan penting lainnya untuk suara pro-Palestina, Mahkamah Agung menolak untuk mendengar gugatan yang diajukan oleh Dana Nasional Yahudi (JNF) dan beberapa warga negara AS yang tinggal di Palestina yang diduduki.

Gugatan, yang menargetkan kampanye AS untuk Hak-Hak Palestina (USCPR), telah mengklaim bahwa kelompok tersebut memberikan "dukungan materi" untuk terorisme.Gugatan, yang menargetkan Kampanye AS untuk Hak -Hak Palestina (USCPR) untuk advokasi, termasuk dukungan untuk gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS), mengklaim bahwa kelompok tersebut memberikan "dukungan materi" untuk terorisme. Pemecatan pengadilan distrik atas kasus ini dengan suara bulat ditegakkan oleh Pengadilan Banding Sirkuit D.C.Tindakan hukum ini adalah bagian dari pola upaya yang lebih luas untuk menghambat suara-suara Pro-Palestina yang mengadvokasi hak-hak Palestina, terutama setelah perang genosida Zionis "Israel" terhadap Gaza.Dalam contoh khusus ini, tuduhan mendukung "terorisme" digunakan untuk mendiskreditkan dan tidak memanusiakan warga Palestina yang terlibat dalam advokasi dan boikot.Menyelam lebih dalamBerbagai organisasi, yang dikenal karena upaya mereka untuk menekan hak -hak Palestina, mengajukan brief untuk mendukung gugatan tersebut, mencari dukungan dari Mahkamah Agung.Tim hukum USCPR melihat keputusan untuk menegakkan putusan pengadilan yang lebih rendah sebagai kemenangan penting bagi gerakan dan penegasan yang jelas bahwa mengadvokasi dan mengoordinasikan boikot Zionis "Israel" tidak melanggar hukum, sebagaimana ditentukan oleh Pengadilan Banding Sirkuit D.C.Pengadilan yang lebih rendah, pada bulan Maret 2021, menolak gugatan itu, menganggap argumen "tidak persuasif, untuk sedikitnya." Advokat berpendapat bahwa tindakan hukum ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengkriminalkan dan menekan kegiatan politik mereka yang mendukung hak -hak Palestina.Dalam siaran pers, Ahmad Abuznaid, direktur eksekutif Kampanye AS untuk Hak -Hak Palestina, mengatakan bahwa “Pesan USCPR adalah keadilan bagi semua dan diakhirinya pendanaan genosida. Tidak ada gugatan di dunia yang dapat menghentikan kita dari mendorong tuntutan kita untuk hak asasi manusia. ""Kami akan tetap fokus pada menentang genosida Zionis Israel dari rakyat Palestina dan mengejar keadilan dan kebebasan bagi rakyat Palestina," tambahnya.JNF adalah organisasi yang ditugasi untuk mengakuisisi dan mengelola tanah secara eksklusif untuk kepentingan orang Zionis Israel, sesuai dengan siaran pers.Perlu dicatat bahwa JNF adalah salah satu organisasi Zionis Israel yang mendapat manfaat dari bantuan yang dikenal sebagai "kembalinya Sion ke tanahnya," yang telah menerima setengah juta shekel di masa lalu dan diharapkan menerima tambahan 1,75 juta shekel kemudian ini kemudian ini kemudian ini tahun. Di bawah hukum internasional, penyelesaian dan pos -pos terdepan dianggap ilegal.Tindakan hukum JNF mengklaim bahwa USCPR bertanggung jawab atas peluncuran "balon teror dan layang-layang pembakar" dari Gaza ke "tanah milik JNF" selama March Return 2018 Great.Poin-poin fokus pertengkaran berputar di sekitar dukungan keuangan USCPR untuk Komite Nasional Boikot dan dukungan vokalnya atas hak -hak dan tuntutan warga Palestina yang terlibat dalam Great Return March (Pawai Pengembalian Besar). Selama peristiwa ini, warga Palestina mencari pengakuan atas hak mereka untuk kembali ke desa -desa yang diduduki para pemukim Israel pada tahun 1948. Gugatan tersebut berpendapat bahwa kedua kegiatan ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Antiterorisme AS, yang melarang penyediaan "dukungan materi" untuk terorisme."Usaha berkepanjangan dan mengerikan JNF dari 'ekspedisi penangkapan ikan' untuk membungkam dan mengintimidasi advokasi mendesak bagi hak-hak Palestina telah secara definitif dihentikan oleh Mahkamah Agung," kata Diala Shamas, seorang pengacara staf senior di Pusat Hak Konstitusi.“Tuduhan JNF tidak berdasar, seperti yang diakui oleh pengadilan distrik, Pengadilan Banding, dan sekarang dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Sekarang, ketika Pemerintah Zionis Israel melakukan genosida yang sedang berlangsung melawan Palestina di Gaza, lebih penting dari sebelumnya bahwa para aktivis bebas berbicara tanpa rasa takut. Ini adalah kemenangan penting, tetapi USCPR seharusnya tidak mengalami noda ini sejak awal," tambahnya.Gambar besarGerakan BDS telah berada di depan kampanye boikot, khususnya menganjurkan untuk menguntungkan waralaba raksasa seperti Starbucks, McDonald's, Zara, KFC, Nestle, dll., Yang belum menghindar dari dukungan mencolok mereka terhadap genosida Israel di Gaza.Gerakan boikot terhadap produk-produk Israel telah secara global mendapatkan momentum, terutama di Mesir, Yordania, dan Turki, secara signifikan mempengaruhi rantai makanan cepat saji barat seperti McDonald, Starbucks, dan KFC. Dampaknya juga meluas ke luar wilayah Arab, mencapai negara-negara seperti Malaysia dan AS.Hari ini, kampanye boikot di seluruh dunia melibatkan ekstensi browser, situs web khusus, dan aplikasi smartphone yang mengidentifikasi produk terkait.[IT/r]