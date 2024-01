Menlu Iran: Netanyahu Tidak Akan Bertahan Selama 10 Menit Jika AS Menghentikan Dukungan Hari Ini

Hossein Amir Abdollahian

IslamTimes - Menteri luar negeri Iran telah memperingatkan bahwa risiko konflik “yang lebih luas” di wilayah tersebut telah meningkat tajam karena dukungan penuh Amerika Serikat terhadap entitas Zionis “Israel” di tengah agresi genosida rezim tersebut terhadap Jalur Gaza yang terkepung.

Hossein Amir Abdollahian menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ABC News pada hari Selasa (23/1), ketika perang berdarah di Gaza masih berkecamuk tanpa terlihat adanya akhir.“Cakupan perang menjadi lebih luas. Artinya, bahaya perang yang lebih luas di kawasan ini semakin meningkat,” katanya.Diplomat terkemuka Iran mencatat bahwa perdana menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu “tidak akan bertahan selama 10 menit” jika AS menghentikan dukungannya terhadap serangan Gaza hari ini.“Jika AS hari ini menghentikan dukungannya – baik logistik dan senjata, dukungan politik dan media – terhadap perang genosida yang dilancarkan oleh Zionis ‘Israel’, maka saya dapat meyakinkan Anda bahwa Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit,” tegasnya. “Jadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini ada di Washington sebelum di Tel Aviv.”Dia menegaskan bahwa Iran hanya ingin melihat perdamaian di Asia Barat, dengan mengatakan, "Tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan dari perang apa pun. Kami percaya bahwa solusinya bukanlah perang."Entitas apartheid Zionis “Israel” mengobarkan perang brutalnya di Gaza yang terkepung pada tanggal 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melakukan operasi bersejarah terhadap entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Namun, 110 hari setelah agresi, Tel Aviv gagal mencapai tujuannya di Gaza meskipun menewaskan sedikitnya 25.490 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 63.354 lainnya.AS adalah mitra dalam pembantaian di Gaza karena AS telah menawarkan dukungan tanpa henti kepada entitas tersebut selama serangan gencar yang menghancurkan, dan memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah Palestina.Sebagai solidaritas dengan warga Palestina di Gaza yang terkepung, angkatan bersenjata Yaman telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah yang pemiliknya terkait dengan entitas tersebut atau mereka yang pergi ke dan dari pelabuhan di wilayah pendudukan.Sebagai tanggapan, AS dan sekutunya melancarkan serangan ilegal ke Yaman dan menuduh Iran mentransfer senjata ke negara yang dilanda konflik tersebut.Menteri luar negeri Iran menolak tuduhan tidak berdasar tersebut, dan mengatakan bahwa militer AS memalsukan informasi yang menentang Republik Islam dalam hal ini.“Kebanyakan ini adalah acara TV,” kata Amir Abdollahian.[IT/r]Dia lebih lanjut menggambarkan Hamas sebagai “kelompok pembebasan Palestina yang menentang pendudukan.”Juga dalam wawancaranya, Amir Abdollahian mengatakan apakah mantan presiden AS Donald Trump menang atau kalah dalam pencalonannya untuk masa jabatan berikutnya pada akhirnya akan berdampak kecil pada hubungan Teheran-Washington.“Perorangan tidak penting, yang penting adalah perilaku pemerintah yang menjabat,” ujarnya.Trump mengizinkan pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Jenderal Qassem Soleimani dan rekan-rekannya di Irak pada Januari 2020."Itu adalah kesalahan besar yang dilakukan Trump. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lupakan," kata Amir Abdollahian, seraya menambahkan bahwa Teheran masih ingin melihat "semua orang yang terlibat" dalam serangan itu "diseret ke pengadilan." "