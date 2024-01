NYT: Ansar Allah Yaman Mendidik Pentagon AS secara Militer

A Yemeni soldier stands abroad the Israeli-linked Galaxy Leader ship

IslamTimes - Para pejabat militer menyatakan bahwa Ansar Allah mengasah keterampilan mereka dalam peperangan yang tidak teratur selama bertahun-tahun ketika menghadapi agresi pimpinan Saudi terhadap Yaman, dan tampil sebagai musuh AS yang tangguh.

Untuk jangka waktu yang lama, Ansar Allah yang pandai terbukti mahir dalam mengganggu sekutu Amerika di Timur Tengah hingga para ahli strategi Pentagon mulai meniru beberapa taktik mereka.Hal ini dikemukakan oleh Helene Cooper, koresponden Pentagon untuk The New York Times, dan Eric Schmitt, koresponden keamanan nasional untuk The New York Times.Menyoroti keberhasilan Ansar Allah dalam menggunakan kembali sistem radar komersial yang tersedia dari gudang kapal dan meningkatkan portabilitasnya, seorang komandan senior AS menugaskan Marinir untuk merancang solusi serupa. Pada September 2022, Marinir di Laut Baltik menerapkan sistem radar bergerak yang terinspirasi oleh kecerdikan Ansar Allah.Pejabat senior Pentagon menyadari sejak awal, dengan dimulainya operasi Ansar Allah di Laut Merah, bahwa mengendalikan mereka akan menimbulkan tantangan yang signifikan, berdasarkan analisis tersebut.Ketika pemerintahan Biden memasuki minggu ketiga melakukan serangan udara terhadap Yaman, analisis tersebut menyatakan bahwa Pentagon menghadapi tugas yang sangat sulit: melemahkan kapasitas Ansar Allah untuk menargetkan kapal-kapal komersial dan Angkatan Laut tanpa melibatkan Amerika Serikat dalam perang yang berkepanjangan.Hal ini merupakan upaya yang menantang, dan semakin diperumit oleh fakta bahwa Ansar Allah telah menguasai strategi peperangan non-konvensional, sesuai dengan pernyataan dari pejabat militer Amerika. Gerakan Perlawanan tidak memiliki fasilitas penyimpanan senjata dalam jumlah besar yang dapat dijadikan sasaran oleh jet tempur Amerika, mengingat bahwa pesawat tempurnya selalu berpindah-pindah, meluncurkan rudal dari truk pickup di pantai-pantai terpencil sebelum segera direlokasi.Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan dampak, jika ada, dari apa yang disebut AS sebagai serangan “sukses” di Yaman.Analisis tersebut lebih jauh menjelaskan bahwa gelombang awal serangan udara pimpinan AS, yang dilakukan hampir dua minggu lalu, menargetkan hampir 30 lokasi di Yaman, “berhasil menghancurkan sekitar 90 persen target yang ditetapkan,” menurut pejabat Pentagon. Namun, para pejabat mengakui bahwa Ansar Allah masih mempertahankan sekitar 75 persen kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal dan drone ke kapal-kapal yang mengarungi Laut Merah.Sebagai tanggapan, Pentagon melakukan tujuh putaran serangan tambahan. Terlepas dari serangan-serangan ini, Ansar Allah tetap melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang transit di Laut Merah untuk mendukung rakyat Palestina setelah genosida Israel di Gaza.“Ada tingkat kecanggihan di sini yang tidak dapat Anda abaikan,” kata Jenderal Joseph L. Votel, yang memimpin Komando Pusat militer AS dari tahun 2016 hingga 2019, seperti dikutip NYT, mengacu pada agresi yang dipimpin Saudi saat itu. di Yaman.Strategi yang digunakan Pentagon saat ini adalah dengan mengerahkan drone Reaper bersenjata dan berbagai platform pengawasan di wilayah udara Yaman. Hal ini diduga memungkinkan pesawat tempur dan kapal AS menargetkan lokasi bergerak Ansar Allah saat mereka muncul.Namun, para pejabat mengindikasikan bahwa upaya untuk menargetkan tujuan mobile akan terus dilakukan, sementara para analis menjajaki target tetap tambahan.Setelah hampir sepuluh tahun serangan udara Saudi, Ansar Allah menjadi mahir dalam menyembunyikan aset mereka, menempatkan peluncur dan senjata tertentu di lingkungan perkotaan dan menembakkan rudal dari belakang kendaraan atau traktor sebelum segera berangkat, sesuai analisis.Hal ini terjadi ketika Pentagon mengumumkan pada hari Minggu bahwa dua Navy SEAL yang awalnya dilaporkan hilang selama operasi tersebut kini dipastikan tewas setelah pencarian komprehensif selama 10 hari. Dalam dugaan operasi tersebut, Angkatan Laut AS mengklaim bahwa pasukan komando, dengan dukungan helikopter dan drone, menaiki kapal dan menyita sistem penggerak dan panduan, hulu ledak, dan barang-barang lainnya.“Sungguh menakjubkan, keragaman persenjataan mereka,” kata Fabian Hinz, pakar rudal, drone, dan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London, seperti dikutip NYT.Mengingat situasi sulit yang dihadapi Amerika, para analis militer menegaskan bahwa Amerika Serikat dan mitra koalisinya hanya mempunyai tiga pilihan praktis. Mereka dapat menyita senjata yang datang melalui laut, menemukan lokasi rudal melalui upaya intelijen menyeluruh, atau menargetkan lokasi peluncuran secara langsung.Opsi ketiga terbukti menjadi yang paling menantang, jelas analisis tersebut. Pejuang Ansar Allah diduga menyembunyikan peluncur rudal bergerak di berbagai lokasi, mulai dari dalam gorong-gorong hingga di bawah jembatan layang, tambahnya.Efektivitas taktik bergerak Ansar Allah terhadap Arab Saudi mendorong Marinir untuk memulai upaya eksperimental untuk meniru mereka. Mereka merancang radar bergerak, khususnya radar Simrad Halo24 yang tersedia dengan harga sekitar $3.000 di Bass Pro Shops, yang dapat dipasang di kapal nelayan mana pun hanya dalam lima menit. Mirip dengan Ansar Allah, Marinir sedang menjajaki cara memanfaatkan radar ini untuk mengirimkan data aktivitas maritim.Letjen Frank Donovan, yang saat ini menjabat sebagai wakil komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, mengamati taktik radar Ansar Allah selama masa jabatannya memimpin gugus tugas amfibi Armada Kelima di Laut Merah bagian selatan. Dalam upaya untuk memahami bagaimana pejuang Ansar Allah menargetkan kapal, Jenderal Donovan mempertimbangkan bahwa mereka mungkin menggunakan radar siap pakai yang dipasang pada kendaraan di sepanjang pantai, sehingga membuat kapal tersebut bergerak.Sebagai tanggapan, ia menugaskan Batalyon Pengintai Lapis Baja Ringan Kedua untuk menciptakan sistem yang sebanding, analisis tersebut menggambarkan.[IT/r]