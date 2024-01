Media: AS Menyangkal bahwa Mereka Berencana untuk Menarik Diri dari Suriah 

US reinforcement convoy travels last August near Deir Ez-zor, Syria

IslamTimes - Departemen Pertahanan AS telah menolak laporan media yang menyatakan bahwa Washington mungkin akan mengakhiri pendudukannya di sebagian wilayah Suriah, dan menyebutnya sebagai hal yang “keliru.”

Menanggapi pertanyaan dari RIA Novosti Rusia pada hari Rabu (24/1), juru bicara Pentagon membantah laporan minggu ini oleh majalah Foreign Policy dan outlet berita Timur Tengah Al-Monitor. Foreign Policy mengklaim pada hari Rabu bahwa para pejabat pemerintah AS sedang melakukan “diskusi internal yang aktif” mengenai bagaimana dan kapan harus menarik pasukan dari Suriah, sementara Al-Monitor melaporkan pada hari Senin bahwa Pentagon telah mengusulkan rencana bagi sekutu Kurdi di Suriah untuk bermitra dengan AS. Pemerintah Suriah dalam konfliknya dengan kelompok teroris Negara Islam (ISIS).Para pejabat AS telah berulang kali membenarkan penempatan sekitar 900 tentara mereka di wilayah kaya minyak di timur laut Suriah, yang merupakan pelanggaran kedaulatan Damaskus, karena diperlukan untuk memastikan “kekalahan abadi” ISIS. Anggota parlemen AS tahun lalu menolak rancangan undang-undang yang menyerukan diakhirinya kehadiran ilegal AS, yang telah berlangsung selama hampir satu dekade dan bertahan lebih lama dari kegagalan kampanye perubahan rezim Washington terhadap Presiden Suriah Bashar Assad.Penulis majalah Foreign Policy Charles Lister, yang merupakan peneliti senior di Middle East Institute di Washington, berpendapat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden mungkin akan memberikan “hadiah di atas piring emas” kepada ISIS yang bangkit kembali jika mereka menarik pasukannya keluar dari Suriah. Dia mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan kembali prioritas militernya di Timur Tengah ketika perang Zionis Israel-Hamas meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengadakan pertemuan awal bulan ini – atas permintaan Pentagon – dengan perwakilan CIA, Departemen Luar Negeri AS dan “pemangku kepentingan terkait lainnya” untuk membahas rencana mendorong Kurdi untuk berkolaborasi dengan Damaskus melawan ISIS, kata Al-Monitor. Media tersebut mengutip orang-orang yang tidak disebutkan namanya dan mengetahui mengenai pembahasan tersebut dan mengatakan mereka menolak berkomentar apakah proposal tersebut akan mengakhiri pendudukan AS.Seorang pejabat Pentagon dilaporkan mengatakan kepada CNN pada hari Selasa bahwa Washington “sama sekali tidak berniat” mendukung kemitraan antara sekutu Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan pemerintah Suriah. Amerin Zaman, koresponden berbasis di Turki yang menulis laporan Al-Monitor, merespons dengan menegaskan bahwa pertemuan kebijakan antarlembaga AS mengenai rencana tersebut diadakan pada 18 Januari.Zaman melaporkan bahwa para pejabat Turki telah memberikan masukan terhadap proposal AS. Washington dan Ankara, yang merupakan sekutu NATO, berselisih mengenai operasi AS-SDF di Suriah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh AS melatih dan mempersenjatai “teroris” Kurdi di Suriah. Setelah pasukan AS menembak jatuh pesawat nirawak Turki di Suriah pada bulan Oktober, ia berjanji akan mengambil “tindakan yang diperlukan ketika saatnya tiba.”[IT/r]