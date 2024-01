FP: AS Berencana Akan Mengakhiri Pendudukan Suriah ketika Ketegangan Regional Meningkat

US plans to end Syria occupation

IslamTimes - Foreign Policy mengutip para pejabat tinggi AS yang menjelaskan bahwa Washington tidak lagi menganggap kehadirannya di Suriah “perlu”.

Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menarik pasukan pendudukannya dari Suriah setelah hampir satu dekade kehadiran mereka secara ilegal dengan kedok memerangi ISIS, dan menganggap kehadiran lebih lanjut di negara tersebut sebagai hal yang “tidak perlu”, menurut laporan Foreign Policy pada hari Selasa (23/1), mengutip para pejabat senior AS. .Langkah potensial ini dilakukan di tengah meningkatnya risiko perang regional di Timur Tengah ketika genosida Zionis Israel yang didukung AS di Gaza mendekati 4 bulan, dan Washington sedang menilai kembali prioritas militernya.Sejak mengerahkan pasukannya ke Suriah timur dan timur laut, AS kemudian mendirikan beberapa pangkalan dan lokasi militer, di mana menurut klaim Pentagon, sekitar 900 tentara saat ini ditempatkan, untuk mengawasi pencurian sumber daya minyak dan gas negara yang sangat besar, serta melakukan destabilisasi keamanannya dan mendukung kelompok proksi seperti Pasukan Demokratik Suriah.Zionis Israel sejauh ini telah membunuh lebih dari 25.700 orang di Gaza, lebih dari 70% di antaranya adalah anak-anak dan perempuan, menghancurkan lebih dari tiga perempat rumah warga Palestina, dan menghancurkan sebagian besar fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah, selain infrastruktur penting termasuk saluran pembuangan limbah dan sistem pemurnian air, tidak berfungsi.Menanggapi kejahatan brutal tersebut, faksi Perlawanan regional telah meluncurkan fase operasi terhadap sasaran Zionis Israel dan AS, mengingat keterlibatan langsung Washington dalam perang tersebut. Pangkalan AS di Irak dan Suriah telah diserang lebih dari 150 kali oleh kelompok Perlawanan Islam di Irak.Hal ini juga ditandai dengan adanya larangan yang diberlakukan oleh Yaman terhadap kapal-kapal Zionis Israel dan kapal-kapal tujuan Zionis “Israel” di Laut Merah, yang kemudian berkembang menjadi Sanaa yang mencantumkan aset-aset angkatan laut AS dan Inggris di antara bank sasaran setelah kedua negara tersebut melakukan beberapa agresi di Yaman.Ancaman Yaman dilakukan pekan lalu ketika angkatan bersenjata negara itu menyerang dan menabrak kapal kargo militer AS – Ocean Jazz – di dekat Teluk Aden.Jika ditinjau kembali, kekhawatiran yang disuarakan secara terbuka oleh para pejabat tinggi pemerintahan Biden bahwa entitas pendudukan Zionis Israel berupaya menyeret Washington ke dalam perang di wilayah tersebut menjadi kenyataan.[IT/r]