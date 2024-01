Menteri Israel Mengatakan Iran adalah 'Target Sah' Serangan Israel

Israeli occupation Economy Minister Nir Barkat

IslamTimes - Menteri Ekonomi pendudukan Zionis Israel Nir Barkat pada hari Rabu (24/1) mengindikasikan bahwa Iran telah menjadi "target sah" untuk serangan rudal Zionis "Israel" karena mendukung gerakan bersenjata yang menentang entitas pendudukan Zionis Israel.

Menteri Ekonomi Zionis Israel mengatakan perang di Gaza tidak dilakukan dengan cukup agresif.“Iran adalah target yang sah bagi Zionis Israel… Kepala ularnya adalah Tehran. Rekomendasi saya adalah mengadopsi strategi yang digunakan oleh Presiden [AS] [John F.] Kennedy dalam krisis rudal Kuba. Apa yang pada dasarnya dia katakan saat itu adalah sebuah rudal dari Kuba akan dibalas dengan sebuah rudal ke Moskow… Dan kita harus dengan sangat jelas memastikan bahwa Iran memahami bahwa mereka tidak akan lolos dengan menggunakan proxy terhadap Zionis Israel,” kata Barkat dalam sebuah wawancara dengan The Telegraph.Menteri Israel mengklaim bahwa Zionis "Israel" mampu untuk terus berperang dan membuka front baru dengan Lebanon meskipun pengeluaran militer lebih dari $250 juta per hari.Namun media Zionis Israel melaporkan pada hari Selasa bahwa entitas pendudukan mengalami kenaikan harga pangan tahun ini karena meningkatnya biaya pengiriman, yang disebabkan oleh meningkatnya operasi di Yaman, kekhawatiran atas rute maritim di Laut Merah, dan operasi Hizbullah di perbatasan utara Palestina yang diduduki.Namun, media menyatakan bahwa harga-harga ini akan melonjak lebih tinggi jika terjadi perang dengan Hizbullah, kata outlet tersebut.Beberapa hari yang lalu, saluran KAN Israel dengan tegas mengkonfirmasi bahwa ribuan bisnis di pemukiman utara entitas pendudukan telah ditutup sejak 7 Oktober 2023. Perkembangan yang mengkhawatirkan ini terjadi dengan latar belakang ketegangan dari konfrontasi dan eskalasi yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Pasukan pendudukan Zionis Israel.Menteri Imigrasi dan Penyerapan Zionis Israel, Ofir Sofer, secara terbuka mengakui bahwa dia yakin "meningkatkan ketegangan di front utara pada tahap awal perang adalah sebuah kesalahan," dan menekankan bahwa Zionis "Israel" harus mencari solusi politik.Hizbullah telah melancarkan operasi untuk mendukung Gaza sejak 8 Oktober, yang mengakibatkan ratusan serangan terhadap pangkalan dan situs militer Zionis Israel. Hal ini telah mendorong hampir seperempat juta warga Israel untuk mengungsi dari permukiman di utara, yang terutama berfungsi sebagai kawasan produksi unggas dan pertanian utama Zionis Israel.[IT/r]