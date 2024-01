Houthi Mengklaim Bentrok dengan Angkatan Laut AS

USS Gravely (DDG 107)

IslamTimes - Setidaknya satu rudal yang ditembakkan dari Yaman pada Rabu (24/1) sore menghantam kapal perang Amerika dan memaksa dua kapal komersial milik Amerika mundur, kata juru bicara Houthi. Namun Komando Pusat AS mengklaim bahwa semua rudal yang masuk telah ditembak jatuh.

Kelompok Yaman mengatakan mereka telah melakukan “serangan langsung” terhadap kapal perang AmerikaKelompok Syiah yang menguasai bagian barat Yaman – termasuk ibu kota, Sanaa – telah mengganggu kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel sejak akhir Oktober, untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Setelah pasukan Inggris dan Amerika mengebom Yaman awal bulan ini, Houthi juga memperluas larangan mereka terhadap kapal dagang Amerika dan Inggris.“Bentrokan terjadi hari ini dengan sejumlah kapal perusak dan kapal perang Amerika di Teluk Aden dan Bab al-Mandab, sementara kapal-kapal tersebut memberikan perlindungan bagi dua kapal komersial Amerika,” kata juru bicara Houthi Yahya Saree dalam sebuah pernyataan.Selama bentrokan dua jam tersebut, “serangan langsung terhadap kapal perang Amerika” menyebabkan kedua kapal dagang mundur, tambah Saree. “Sejumlah rudal balistik kami mencapai sasarannya meskipun ada upaya kapal perang untuk mencegatnya.”Namun CENTCOM, yang bertanggung jawab atas pasukan AS di wilayah tersebut, memiliki catatan berbeda mengenai kejadian tersebut.“Teroris Houthi yang didukung Iran menembakkan tiga rudal balistik anti-kapal dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi ke arah kapal kontainer M/V Maersk Detroit yang berbendera, dimiliki, dan dioperasikan AS, yang sedang transit di Teluk Aden,” kata militer AS pada hari Selasa. X (sebelumnya Twitter).”Satu rudal menghantam laut. Dua rudal lainnya berhasil dilibatkan dan ditembak jatuh oleh USS Gravely,” tambah CENTCOM. “Tidak ada laporan cedera atau kerusakan pada kapal.”Tidak jelas apakah Maersk Detroit telah berubah arah akibat serangan tersebut. Tujuan kapal secara resmi terdaftar sebagai Namibia, di pantai barat daya Afrika.Awal pekan ini, Pentagon mengatakan bahwa operasi tempurnya melawan Houthi dijuluki 'Operasi Pemanah Poseidon', dan menambahkan bahwa operasi tersebut berbeda dari 'Operasi Penjaga Kemakmuran', yang dimaksudkan untuk melindungi pelayaran melalui Bab-el-Mandeb dan Terusan Suez. .Sekitar 15% perdagangan maritim dunia melewati koridor yang menjadi sasaran rudal Houthi. Sebagian besar perusahaan pelayaran komersial telah mengalihkan rute kapal mereka ke wilayah Afrika karena menghadapi kenaikan premi asuransi.Kelompok Houthi telah berjanji untuk terus melarang kapal-kapal yang terkait dengan Zionis Israel “sampai agresi berhenti dan pengepungan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dicabut.”[IT/r]