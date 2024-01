Media: AS Akan Merundingkan Masa Depan Pasukannya di Irak 

US Marines on patrol in al-Abtakh, Iraq

IslamTimes - Amerika Serikat akan mengadakan perundingan mengenai masa depan kehadiran militernya di Irak, kata para pejabat kepada beberapa kantor berita. Hal ini menunjukkan bahwa Washington dan Baghdad akan membahas batas waktu untuk mengakhiri penempatan pasukan Amerika di negara tersebut yang telah berlangsung selama satu dekade.

Baghdad telah mendorong diakhirinya koalisi pimpinan Amerika dan mengutuk serangan baru-baru ini di negara tersebutDalam pesan yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein pada hari Rabu (24/1), pemerintah AS mengatakan pihaknya bersedia untuk merundingkan fase berikutnya dari koalisi militer, menurut pejabat yang tidak disebutkan namanya yang dikutip oleh Reuters dan CNN.Hussein kemudian mengatakan pihaknya telah menerima “pesan penting” dari utusan AS, dan menambahkan bahwa pesan tersebut akan “dipelajari oleh perdana menteri dan otoritas terkait terkait,” tanpa menjelaskan lebih lanjut.AS menempatkan sekitar 2.500 tentara di Irak, sisa dari penempatan mereka pada tahun 2014 untuk memerangi ISIS. Mereka dimaksudkan untuk berperan sebagai penasihat, ketika Pentagon mengumumkan diakhirinya operasi tempur pada tahun 2021, namun militer telah melakukan lusinan misi bersenjata pada tahun-tahun berikutnya – sebagian besar menargetkan kelompok milisi yang didukung Iran.Meskipun Pentagon mengatakan pihaknya tidak mempertimbangkan penarikan pasukan pada tanggal 8 Januari, CNN melaporkan bahwa sebagian dari diskusi mendatang “akan fokus pada apakah dan kapan mungkin untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak.”Menurut berbagai sumber yang dikutip oleh Reuters, Washington telah melonggarkan pendiriannya mengenai masalah ini. Meskipun AS sebelumnya menyatakan bahwa mereka hanya akan menyetujui penarikan pasukan setelah serangan oleh milisi yang didukung Iran berhenti, AS dilaporkan telah membatalkan prasyarat tersebut.Namun beberapa pejabat di Bagdad telah menyerukan penarikan pasukan lebih cepat, dan mendesak AS untuk berkomitmen pada jangka waktu tertentu untuk penarikan pasukan. Awal bulan ini, Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani mengatakan dia akan segera memulai proses untuk “mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” meskipun tidak memberikan tanggal pasti kapan hal itu akan terjadi.Negosiasi dengan Washington bisa memakan waktu “beberapa bulan, atau bahkan lebih lama,” menurut laporan Reuters, dan mencatat bahwa penarikan pasukan AS belum “dalam waktu dekat.”Al-Sudani dengan keras mengecam beberapa serangan udara AS di wilayah Irak dalam beberapa pekan terakhir, dan mengatakan bahwa serangan tersebut membahayakan kedaulatan negaranya dan mengancam stabilitas regional. Setelah serangkaian serangan terakhir pada hari Selasa, pemimpin tersebut mengatakan bahwa AS “merusak perjanjian dan berbagai sektor kerja sama keamanan bersama,” dan juga menekankan perlunya “membentuk kembali hubungan masa depan” dengan Washington.[IT/r]