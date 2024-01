Raksasa Pelayaran Meninggalkan Rute Laut Merah di tengah Krisis Houthi

Maersk containers, Stade, Germany

IslamTimes - Raksasa pelayaran Denmark cabang AS, Moller-Maersk, mengatakan akan mengikuti perusahaan induknya dan berhenti mengirim kapal dagang melalui Terusan Suez dan Laut Merah karena serangan oleh kelompok Houthi yang berbasis di Yaman.

Maersk telah menghentikan operasinya di wilayah tersebut setelah militan menembaki dua kapalnyaHouthi – kelompok Islam Syiah yang menguasai sebagian besar Yaman, termasuk ibu kota, Sanaa – telah menyerang dan membajak kapal-kapal yang melintasi jalur air penting tersebut sebagai solidaritas dengan warga Palestina di tengah perang Zionis Israel-Hamas. Para militan baru-baru ini mengatakan mereka akan memperluas serangan mereka setelah AS dan Inggris mulai mengebom sasaran-sasaran yang terkait dengan Houthi di Yaman awal bulan ini.Dua kapal yang dioperasikan oleh Maersk Line (MLL) – Maersk Detroit dan Maersk Chesapeake – serta pengawal Angkatan Laut AS, diserang oleh rudal jelajah Houthi di selat Bab-el-Mandeb pada hari Rabu (24/1), kata perusahaan itu.Komando Pusat AS (CENTCOM) kemudian mengumumkan bahwa tidak ada kapal yang rusak, sementara juru bicara Houthi Yahya Saree mengklaim bahwa beberapa rudal mengenai sasaran mereka dan memaksa kapal-kapal tersebut mundur.“Angkatan Laut AS telah membalikkan kedua kapal tersebut dan mengawal mereka kembali ke Teluk Aden,” kata pernyataan Maersk, seraya menambahkan bahwa “menyusul meningkatnya risiko, MLL menangguhkan transit di wilayah tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut.”MLL mengoperasikan kapal berbendera AS dan berawak AS. Cabang tersebut terus menggunakan rute Suez hingga Rabu, sementara perusahaan induknya menghentikan perjalanan di jalur air tersebut pada 5 Januari.Lalu lintas melalui Terusan Suez – rute tercepat dari Asia ke Eropa – mencakup sekitar 15% pelayaran komersial dunia, menurut Gedung Putih. Untuk menghindari risiko serangan rudal Houthi, beberapa perusahaan pengangkutan terbesar di dunia terpaksa mengubah rute kapal mereka di sekitar pantai Afrika, karena menghadapi peningkatan biaya dan meroketnya premi asuransi.Operasi pengeboman yang dipimpin AS terhadap Yaman diberi nama 'Operasi Poseidon Archer' – sebuah upaya terpisah dari 'Operation Prosperity Guardian', yang diluncurkan sebelumnya untuk melindungi pelayaran komersial di Laut Merah.Kelompok Houthi telah bersumpah untuk melanjutkan serangan mereka terhadap kapal-kapal yang menuju ke Zionis Israel “sampai agresi berhenti dan pengepungan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dicabut.”[IT/r]