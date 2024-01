Ansarullah Memerintahkan Staf PBB AS dan Inggris untuk Meninggalkan Yaman

US, British UN staff to leave Yemen

IslamTimes - Pejabat Ansarullah Yaman telah memerintahkan warga negara AS dan Inggris yang bekerja untuk PBB dan organisasi kemanusiaan di ibu kota Sanaa untuk meninggalkan negara itu dalam waktu satu bulan.

Kementerian Luar Negeri Yaman memberikan perintah tersebut melalui surat kepada Peter Hawkins, penjabat koordinator kemanusiaan PBB di Yaman pada hari Rabu (24/1), setelah AS dan Inggris melancarkan serangan militer baru di seluruh negeri sebagai tanggapan atas serangan angkatan bersenjata Yaman terhadap Zionis “Israel” -kapal yang terhubung di Laut Merah."Kementerian... ingin menekankan bahwa Anda harus memberi tahu para pejabat dan pekerja berkewarganegaraan AS dan Inggris untuk bersiap meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari," kata surat itu.Surat itu juga menginstruksikan organisasi asing untuk tidak mempekerjakan warga negara Amerika dan Inggris untuk operasi Yaman.Mohammed Abdulsalam, juru bicara Ansarullah, mengkonfirmasi keaslian surat itu kepada Reuters.Dalam sebuah pernyataan, Kedutaan Besar AS mengatakan pihaknya mengetahui laporan mengenai surat tersebut namun “tidak dapat berbicara atas nama PBB atau organisasi kemanusiaan di Yaman” mengenai apa yang mungkin mereka terima dari otoritas Ansarullah.Kedutaan Besar Inggris juga mencatat bahwa stafnya belum diberitahu untuk pergi dan misi tersebut berhubungan erat dengan PBB mengenai masalah ini.Pada hari Senin, pasukan AS dan Inggris melancarkan serangan di delapan lokasi berbeda di Yaman, dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada dan Belanda, menurut pernyataan bersama yang ditandatangani oleh enam negara.Serangan tersebut terjadi ketika angkatan bersenjata Yaman telah melancarkan banyak serangan terhadap kapal-kapal Zionis “Israel” atau kapal-kapal yang menuju pelabuhan wilayah pendudukan Palestina selama sebulan terakhir.Operasi tersebut digambarkan sebagai respons terhadap perang entitas Zionis “Israel” di Jalur Gaza yang terkepung.Sejauh ini, delapan serangan selama sebulan terakhir gagal menghentikan serangan angkatan bersenjata Yaman terhadap kapal-kapal yang terkait dengan entitas Zionis “Israel”.Entitas tersebut mengobarkan perang di Gaza pada tanggal 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsa yang mengejutkan terhadap entitas pendudukan sebagai tanggapan atas kekejaman entitas Zionis “Israel” terhadap warga Palestina.Sejak dimulainya agresi, entitas Zionis “Israel” telah membunuh lebih dari 25.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.Entitas tersebut juga telah memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.[IT/r]