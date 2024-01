China: NATO adalah ‘Mesin Perang Berjalan’ 

Wu Qian Chinese Defense Ministry spokesman

IslamTimes - NATO adalah “mesin perang berjalan” yang telah menyebarkan kekacauan di Asia sejak pembentukannya, kata juru bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian kepada wartawan pada hari Kamis (25/1), dan menuduh blok tersebut menggunakan kekuatan dominan Beijing untuk memicu konflik regional.

Blok militer pimpinan AS menyebarkan kekacauan di mana-mana, demikian peringatan Kementerian Pertahanan BeijingWu tampaknya merujuk pada komentar yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg selama Forum Ekonomi Dunia pekan lalu, di mana pemimpin blok tersebut berusaha untuk membingkai pembangunan NATO di Asia sebagai respons terhadap agresi China.“Harus dikatakan bahwa NATO adalah ‘mesin perang’ yang berjalan, dan di mana pun ia muncul, ia membawa kekacauan di mana-mana,” kata Wu, merujuk pada “pernyataan yang tidak pantas dari Sekretaris Jenderal NATO mengenai China.”“Ini bukan tentang NATO yang bergerak ke Asia, namun tentang fakta bahwa China semakin dekat dengan kita,” kata Stoltenberg kepada para peserta pertemuan eksklusif di Davos, sambil menegaskan bahwa fokus aliansi yang dipimpin AS tetap bersifat “regional”.Wu memperingatkan NATO terhadap provokasi yang disengaja, dan mendesak blok tersebut untuk memperlakukan Tiongkok dan perkembangan militernya “secara obyektif dan rasional, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perdamaian dunia,” menurut Xinhua.Meskipun NATO tampaknya membatasi lingkup pengaruhnya hanya di Samudera Atlantik Utara, NATO secara terbuka mendekati sekutu-sekutu Asia dalam upaya untuk melawan kekuatan Tiongkok yang semakin besar. Anggotanya sudah mencakup negara-negara yang berjarak ribuan kilometer dari Atlantik, seperti Türki dan Bulgaria, meskipun Pasal 6 piagamnya menetapkan bahwa perjanjian pertahanan bersama pada intinya hanya berlaku untuk wilayah di Eropa dan Amerika Utara, ditambah pulau-pulau di utara Garis Tropis. Kanker.Pada bulan Agustus, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan secara eksplisit membantah Washington berupaya menciptakan “NATO untuk Pasifik” melalui pembentukan kemitraan pertahanan trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, bahkan ketika Presiden Joe Biden menggembar-gemborkan “era baru” kolaborasi. dengan sekutu regional Washington. Juli lalu, NATO tanpa batas waktu menunda rencana kontroversial pembukaan kantor penghubung di Tokyo.Jenderal Rusia Viktor Sobolev berpendapat pada bulan September bahwa AS berencana untuk “menyeret” Tokyo dan Seoul ke dalam NATO pada tahun 2030, daripada melahirkan organisasi peniru. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menuduh Washington dan sekutu-sekutunya mengobarkan perselisihan dengan aktivitas “yang belum pernah terjadi sebelumnya” di kawasan dalam upaya untuk mencegah kemunduran tatanan dunia yang berpusat pada Amerika.Para anggota NATO mengeluarkan pernyataan bersama pada bulan Juli yang menggambarkan “ambisi dan kebijakan koersif” China sebagai “tantangan” terhadap kepentingan, keamanan, dan nilai-nilai aliansi tersebut, dan menuduh negara adidaya Asia tersebut berupaya untuk “menumbangkan tatanan internasional yang berdasarkan aturan.” Namun, blok tersebut bersikeras bahwa Beijing bukanlah musuh, dan mengklaim bahwa pintu tetap terbuka untuk “keterlibatan konstruktif.”[IT/r]