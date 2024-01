Survei: Hampir Sepertiga Generasi Z Amerika LGBTQ 

Gen Z Americans LGBTQ

IslamTimes - Lebih dari satu dari empat (28%) orang Amerika berusia antara 18 dan 25 tahun, yang dikenal sebagai Generasi Z, diidentifikasi sebagai LGBTQ dalam survei yang diterbitkan awal pekan ini oleh Public Religion Research Institute (PRRI).

Setiap generasi AS berturut-turut telah menyaksikan lebih banyak orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-heteroseksualAngka tersebut merupakan persentase terbesar yang dicatat oleh lembaga jajak pendapat tersebut untuk setiap generasi, yang melakukan penelitian selama bulan Agustus dan September terhadap sampel lebih dari 6.600 orang.Hampir separuh Gen Z non-heteroseksual mengatakan bahwa mereka biseksual, yaitu 15% dari seluruh Gen Z dewasa. Kaum gay dan lesbian (5% dari total) kalah jumlah dibandingkan “lainnya” (8%).Generasi Z jauh lebih mungkin untuk diidentifikasi sebagai sesuatu selain generasi sebelumnya. Di kalangan milenial, 16% mengatakan bahwa mereka adalah salah satu bentuk LGBTQ, dan jumlah kaum gay dan lesbian hampir sama dengan kaum biseksual (5% vs 7%).Di antara Generasi X, jumlah kaum gay dan lesbian sebenarnya melebihi jumlah biseksual (3% vs 2%) di antara 7% dari total kelompok umur yang menyatakan bahwa mereka bukan heteroseksual. Bahkan lebih sedikit lagi generasi Baby Boomer (4%) dan anggota Silent Generation (3%) yang mengatakan bahwa mereka adalah LGBTQ.Generasi Z juga memiliki ras yang lebih beragam dibandingkan kelompok usia lainnya yang disurvei. Hanya 52% orang dewasa – dan hanya 50% remaja – yang menggambarkan diri mereka berkulit putih, dibandingkan dengan 62% dari total populasi Amerika. Selain itu, mereka cenderung tidak mengidentifikasi diri secara politis sebagai anggota Partai Republik dan lebih cenderung mengidentifikasi diri sebagai liberal. Survei tersebut bahkan menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak generasi Z LGBTQ dibandingkan generasi Z dari Partai Republik, yang hanya berjumlah 21% dari kelompok umur dibandingkan dengan 27% dari total populasi.PRRI tidak berspekulasi mengenai kemungkinan penyebab tren ini, yang menyertai pesatnya liberalisasi sikap terhadap homoseksualitas di masyarakat Amerika. Meskipun terjadi perubahan ini, 20% generasi Z dewasa mengatakan mereka pernah mengalami permusuhan atau diskriminasi karena orientasi seksual mereka.Tindakan homoseksual tidak lagi menjadi kejahatan federal di AS setelah keputusan Mahkamah Agung tahun 2003 Lawrence v. Texas, meskipun banyak negara bagian telah menghapus undang-undang sodomi mereka saat ini. Keputusan Obergefell v. Hodges tahun 2014 melegalkan pernikahan sesama jenis, yang telah ilegal di seluruh AS sejak tahun 1996.Sejak saat itu, masing-masing negara bagian diwajibkan untuk memberikan izin dan melaksanakan pernikahan semacam itu, sementara pasangan sesama jenis dapat mengadopsi anak. Hanya 35 negara anggota PBB yang mengizinkan pernikahan sesama jenis.Meskipun angka-angka PRRI serupa dengan survei-survei sebelumnya yang menunjukkan bahwa Generasi Z adalah kelompok LGBT dan liberal yang paling banyak mencapai usia dewasa di Amerika Serikat, namun persentase yang mengidentifikasi diri mereka sebagai selain heteroseksual secara signifikan lebih tinggi dalam temuan minggu ini dibandingkan dengan jajak pendapat serupa yang dilakukan Gallup tahun lalu. tahun ini, yang menemukan 19,7% orang dewasa Gen Z berusia 18 hingga 26 tahun mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBTQ, dibandingkan dengan 7,2% populasi umum.[IT/r]