Hamdan: Perlawanan Palestina Semakin Dekat untuk Mewujudkan Kemenangan

Pejabat tinggi Hamas, Osama Hamdan, menggarisbawahi posisi gerakan tersebut terhadap beberapa isu penting dalam konferensi pers.Dalam pidatonya kepada media, Hamdan menguraikan beberapa posisi penting Gerakan Perlawanan Islam Hamas, termasuk posisinya terhadap keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan pembebasan tawanan Zionis Israel.Pada poin pertama, pejabat tinggi tersebut mengatakan bahwa gerakan tersebut hanya akan mematuhi perintah Den Haag untuk melakukan gencatan senjata jika pendudukan Israel terlebih dahulu mematuhinya. Komentar Hamdan muncul ketika ICJ diperkirakan akan mengambil keputusan mengenai tindakan darurat yang diminta oleh Afrika Selatan, dalam gugatan dua bagian yang diajukan Cape Town terhadap Zionis "Israel".Pejabat tersebut juga menegaskan bahwa Perlawanan Palestina hanya akan membebaskan warga Zionis Israel yang ditawan jika pemerintah Israel membebaskan semua tahanan Palestina dari penjara mereka.Hamdan juga mengeluarkan seruan untuk bertindak, saat ia mendesak semua negara, pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan entitas di seluruh dunia untuk menuntut para pemimpin politik dan militer Zionis Israel atas tindakan kriminal di Jalur Gaza dan mengadili mereka atas kejahatan perang.Dalam konteks kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Zionis Israel di Jalur Gaza, Hamdan menunjuk pada banyaknya pasokan dan senjata militer yang ditransfer oleh Amerika Serikat kepada pendudukan Zionis Israel. Pejabat itu mengatakan AS mentransfer 230 penerbangan yang memuat peralatan dan senjata militer ke entitas pendudukan.Di sisi lain, ia menunjuk pada upaya luar biasa yang dilakukan para pejuang Perlawanan Palestina dalam menghadapi agresi Zionis Israel yang didukung AS, dengan mengatakan, “Apa yang dicapai oleh anggota Brigade al-Qassam, Brigade al-Quds, dan Perlawanan Palestina akan diabadikan dalam sejarah perjuangan rakyat kita.”Ia menambahkan, “Rakyat kami di Jalur Gaza, laki-laki, pemuda, perempuan, anak-anak, dan keluarga, terus [memperluas] epik ketahanan dan ketabahan yang legendaris,” menegaskan bahwa “Perlawanan membuktikan bahwa mereka bergerak menuju pencapaian kemenangan nyata di Jalur Gaza."“Penjahat yang gagal (Benjamin) Netanyahu menipu dirinya sendiri bahwa, dengan bersikeras melanjutkan perang, dia akan mencapai beberapa tujuannya, tapi dia akan kalah,” tegas Hamdan, saat dia melanjutkan untuk membahas negosiasi yang dimediasi antara Perlawanan Palestina dan Perlawanan Palestina. pendudukan Zionis Israel.Hamdan menekankan bahwa G-30-S menangani secara serius usulan-usulan yang dibuat oleh para mediator dan saran-saran mereka mengenai penghentian perang sepenuhnya dan pertukaran tahanan secara menyeluruh.Namun, pejabat tersebut menegaskan kembali posisi akar Perlawanan Palestina, dengan mengatakan bahwa Hamas hanya akan menyetujui “pertukaran tahanan yang komprehensif” jika pendudukan Israel menghentikan “agresinya terhadap rakyat [Palestina].”Penghargaan yang tulus kepada Ansar Allah di YamanMenjelang akhir pidatonya, Osama Hamdan memastikan menyampaikan pesan apresiasi kepada gerakan Ansar Allah di Yaman yang dipimpin Sayyid Abdul-Malik al-Houthi atas peran aktifnya dalam mendukung rakyat Palestina.Meskipun terjadi agresi yang dipimpin AS-Inggris terhadap Yaman, yang berasal dari dukungan negara tersebut yang tak tergoyahkan terhadap Palestina, Angkatan Bersenjata Yaman memperluas kampanye Angkatan Laut mereka, dengan harapan dapat menekan pendudukan Israel agar menghentikan pengepungannya dan menghentikan agresinya di Jalur Gaza.Angkatan Bersenjata Yaman juga terlibat dalam pertempuran selama dua jam dengan Angkatan Laut AS di Laut Merah pada hari Rabu (24/1), menghantam kapal perang AS dan memaksa dua kapal kargo lain yang dioperasikan AS mengubah arah.Dalam konteks ini, Hamdan menyampaikan "salam kepada gerakan Ansar Allah dan kepemimpinannya atas upaya signifikan mereka dalam mendukung rakyat kami [dan] Perlawanan mereka."Dia juga menyerukan “umum Arab dan umat Islam untuk melanjutkan upaya mereka dan meningkatkan [aksi] di semua negara, untuk mendukung [rakyat Palestina] dan hak-hak mereka.”[IT/r]