16 Organisasi Kemanusiaan Terkemuka Menyerukan Negara-negara untuk Berhenti Mempersenjatai 'Israel'

IslamTimes - Setidaknya 16 kelompok kemanusiaan internasional terkemuka telah meluncurkan permintaan terpadu kepada semua negara anggota PBB untuk melarang ekspor senjata ke Zionis “Israel” ketika pendudukan Zionis Israel terus melakukan serangan mematikan di Jalur Gaza yang terkepung.

Beberapa organisasi kemanusiaan berkumpul untuk mengutuk pasokan senjata yang terus berlanjut ke Zionis “Israel” meskipun genosida sedang berlangsung.Oxfam, Save the Children, Amnesty International, dan American Friends Service Committee mengeluarkan permintaan tersebut dalam pernyataan bersama pada hari Rabu (24/1).Menurut pernyataan itu, organisasi-organisasi tersebut “menuntut gencatan senjata segera dan menyerukan kepada semua negara untuk menghentikan pengiriman senjata yang dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.”Pernyataan tersebut merinci bahwa merupakan kewajiban semua negara untuk “mencegah kejahatan kekejaman dan mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang melindungi warga sipil,” dan menyebut komitmen mereka untuk melakukan hal tersebut “sudah lama tertunda”.AS dan Eropa telah mempersenjatai Zionis "Israel" dengan bantuan militer bernilai miliaran dolar, menjadikan mereka kaki tangan dalam pembantaian rakyat Palestina dan bertanggung jawab langsung.Menulis untuk Le Monde Diplomatique pada hari Senin, Gilbert Achkar berpendapat bahwa AS, khususnya di bawah pemerintahan Biden, telah secara signifikan mengubah pendekatan historisnya dalam mencoba menampilkan dirinya sebagai penengah yang tidak memihak dalam agresi Israel di wilayah Arab.Achkar berpendapat bahwa AS memikul tanggung jawab langsung atas pembantaian di Gaza dengan memasok persenjataan yang cukup besar kepada Israel, dan mencatat bahwa pada akhir November, AS telah mengirimkan 57.000 peluru artileri dan 15.000 bom, termasuk BLU-117 dan BLU-109 ('bunker buster') yang kuat), beberapa di antaranya berbobot hampir satu ton.AS telah mengirimkan 244 pengiriman senjata dengan pesawat kargo dan 20 pengiriman dengan kapal ke "Israel" pada tanggal 25 Desember.Achkar berpendapat bahwa Presiden Biden memikul tanggung jawab langsung atas pembantaian di Gaza, dan menyatakan bahwa ketidaksepakatannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana pascaperang tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab bersama atas perang itu sendiri.Scholz mempertimbangkan untuk mempersenjatai Zionis Israel lebih jauh lagiDer Spiegel melaporkan awal bulan ini bahwa pemerintah Jerman sedang mempertimbangkan permintaan Zionis Israel untuk sekitar 10.000 amunisi tank 120mm berpemandu presisi. Seluruh instansi terkait telah menyetujui permintaan tersebut.Pada bulan November tahun lalu, sebuah sumber di pemerintahan Jerman mengatakan kepada Reuters bahwa “persetujuan ekspor senjata ke Zionis Israel pada tahun 2023 telah meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan tahun 2022,” yang menunjukkan bahwa Berlin memprioritaskan ekspor senjata ke Zionis “Israel” sejak dimulainya agresi terhadap Gaza.Kanselir Jerman Olaf Scholz telah menyatakan bahwa pengiriman persenjataan lebih banyak mungkin dilakukan.Kementerian Luar Negeri Palestina pada hari Rabu (24/1) menuduh Benjamin Netanyahu mengabaikan seruan PBB dan internasional untuk gencatan senjata.Kementerian menanggapi komentar Netanyahu tentang melanjutkan perang selama 6 bulan lagi karena “genosida dan pemindahan paksa warga sipil Palestina di Jalur Gaza” terus berlanjut.Pernyataan itu lebih lanjut menambahkan bahwa Netanyahu dimungkinkan oleh “kegagalan lembaga-lembaga internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral mereka untuk mengakhiri pendudukan.”Direktur Badan Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza mengatakan sebelumnya pada hari Rabu bahwa dua peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di kota Khan Younis, dengan laporan bahwa sembilan orang telah menjadi martir dan 75 lainnya terluka.Pada hari Selasa, militer pendudukan Israel mengatakan mereka telah “mengepung” Khan Younis, kota utama di selatan Gaza, yang telah menjadi pusat pertempuran baru-baru ini dengan Perlawanan Palestina.Serangan terhadap tempat penampungan di kota terbesar di Gaza selatan memicu kecaman internasional, sementara PBB mengecam “pengabaian terang-terangan” terhadap aturan perang.[IT/r]