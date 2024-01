Perlawanan Irak Tidak Tergoyahkan oleh Agresi, Menyerang Pangkalan AS di Erbil

Islamic Resistance in Iraq Military raid

IslamTimes - Perlawanan Islam di Irak mengumumkan pada hari Kamis (25/1)bahwa mereka menargetkan pangkalan militer AS di dekat Bandara Erbil Kurdistan di Irak utara dengan menggunakan drone.

Perlawanan Islam di Irak berjanji akan melanjutkan operasi terhadap sasaran AS dan Israel di wilayah tersebut sampai perang di Gaza berhenti.Partai tersebut menegaskan bahwa serangan-serangan ini merupakan kelanjutan dari perlawanan terhadap “pendudukan AS” di Irak dan wilayah tersebut dan sebagai respons terhadap pembantaian entitas Israel terhadap rakyat Gaza.Sejak 17 Oktober, kelompok Perlawanan telah melakukan lebih dari 150 serangan terhadap basis pendudukan AS di Suriah dan Irak. Operasi tersebut mengakibatkan lebih dari 70 tentara Amerika terluka.Fase keduaSitus dan sasaran militer Zionis Israel juga menjadi sasaran berbagai serangan yang dilancarkan oleh Perlawanan Islam, yang terbaru menargetkan pelabuhan "Ashdod" dan pelabuhan Haifa dalam dua minggu terakhir dengan menggunakan rudal jelajah dan drone.Meskipun serangan-serangan tersebut awalnya tidak terjadi dalam konteks khusus, kelompok Perlawanan mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka telah beralih ke tahap kedua operasinya di mana mereka akan berupaya untuk menegakkan blokade rute maritim Mediterania ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Zionis Israel di wilayah pendudukan Palestina. .Persamaan baru ini diumumkan oleh pemimpin Kataib Sayyid al-Shuhada, sebuah faksi yang beroperasi di bawah payung Perlawanan Islam di Irak, menyusul serangan AS yang menargetkan posisi Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) pemerintah Irak dan menyebabkan perpecahan. kemartiran beberapa anggota militer.“Sementara Amerika terus menargetkan pasukan kami, mujahidin kami telah memulai operasi tahap kedua,” al-Walai memposting di X.[IT/r]