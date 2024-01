Staf Gedung Putih Menolak ke Partai Ketika Genosida “Israel” Berlanjut di Gaza: Gencatan Senjata Sekarang

White House, RIP Humanity

IslamTimes - Sekelompok staf Gedung Putih menyerukan orang lain untuk memboikot pesta yang dipimpin oleh kepala staf Jeff Zients untuk mengirim pesan kepada pemerintahan Biden bahwa mereka perlu menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza.

Seruan tersebut menyoroti perpecahan internal dalam pemerintahan Biden atas pendekatan presiden AS terhadap perang Zionis “Israel” di Gaza, yang telah menewaskan hampir 26.000 warga Palestina – kebanyakan di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.“Jika Anda adalah staf pemerintahan dan setuju bahwa baik Zionis ‘Israel’ maupun Palestina memiliki hak untuk hidup dengan persamaan hak, keamanan, perdamaian, dan martabat manusia, tetaplah di rumah dan jangan menghadiri pesta ini,” tulis para staf tersebut dalam email mereka.“Jika Anda tidak bisa tinggal di rumah, kami meminta Anda untuk mengenakan pakaian hijau sebagai solidaritas terhadap gerakan ini untuk menyerukan gencatan senjata segera dan permanen. Perdamaian dan keamanan di seluruh Timur Tengah sangatlah penting.”Awal bulan ini, Axios melaporkan bahwa pesta “peningkat moral” diadakan di luar kampus oleh Zients untuk ratusan staf Biden “untuk merayakan tiga tahun terakhir mereka – dan memperkuat tim untuk sprint terakhir menjelang pemilu”.[IT/r]Kelompok staf tersebut mencatat bahwa saat pesta berlangsung, “seorang anak di Gaza terbunuh setiap 8 menit”.“Sementara Presiden Biden merayakan apa yang telah dicapai pemerintahannya dalam tiga tahun, dua ibu terbunuh setiap jam di Gaza,” tulis para staf tersebut, sambil mencatat bahwa “Sementara mereka yang berkuasa berupaya untuk melupakan perang ini, kami berduka atas 250 nyawa di Gaza hari ini.”Sejak perang dimulai, dua pejabat di Gedung Putih telah mengundurkan diri sebagai protes terhadap dukungan AS terhadap agresi Zionis “Israel”. Sementara itu, kelompok lain telah melakukan mobilisasi untuk mengirimkan kabel dan surat perbedaan pendapat yang menuntut presiden AS untuk melakukan gencatan senjata.[IT/r]