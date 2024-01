Ketua WHO Menangis Menggambarkan Kondisi 'Neraka' Gaza

Tedros Adhanom Ghebreyesus

IslamTimes- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menangis ketika menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza di tengah serangan darat dan udara Zionis “Israel” yang tiada henti terhadap warga Palestina di wilayah pesisir yang dilanda perang.

Berbicara kepada Dewan Eksekutif WHO di kota Jenewa, Swiss pada hari Kamis (25/1) dalam diskusi mengenai darurat kesehatan Gaza, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjadi emosional dan menggambarkan kondisi di Gaza sebagai “neraka.”“Saya sangat percaya karena pengalaman saya sendiri bahwa perang tidak membawa solusi, kecuali lebih banyak perang, lebih banyak kebencian, lebih banyak penderitaan, lebih banyak kehancuran. Jadi, mari kita pilih perdamaian dan selesaikan masalah ini secara politik,” kata Tedros, yang pernah mengalami perang saat masih kecil dan anak-anaknya bersembunyi di bunker saat terjadi pemboman dalam perang perbatasan Ethiopia dengan Eritrea pada tahun 1998-2000.“Saya pikir Anda semua sudah mengatakan solusi dua negara dan seterusnya, dan berharap perang ini akan berakhir dan menuju solusi yang benar,” ujarnya, sebelum mendobrak.Ketua WHO mengatakan dia “kesulitan untuk berbicara” ketika dia melihat ke bawah dan mengambil jeda yang lama sebelum menambahkan bahwa hal itu terjadi karena situasi di Gaza “tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.”“Tujuh puluh persen korban tewas [di Gaza] adalah anak-anak dan perempuan. Itu saja sudah cukup untuk gencatan senjata,” kata Tedros.Dalam pidato yang sama, pimpinan WHO memperingatkan bahwa lebih banyak orang di Gaza akan meninggal karena kelaparan dan penyakit.“Jika Anda menambahkan semua itu, saya pikir tidak mudah untuk memahami betapa buruknya situasinya,” katanya.Pidato tersebut disampaikan ketika pertempuran sengit sedang berlangsung di sekitar rumah sakit al-Aqsa, Nasser, al-Amal dan al-Kheir di kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, dengan militer Zionis “Israel” melanjutkan operasi darat dan pemboman udara yang intens.Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina [PRCS] telah mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seorang dokter memegang pecahan peluru seberat 1 kilogram yang diambil dari bahu pasien berusia 60 tahun di Rumah Sakit al-Amal.“Operasi tersebut berhasil meskipun terdapat kelangkaan kemampuan medis yang tersedia dan pendudukan terus melakukan pengepungan dan menargetkan lingkungan sekitar rumah sakit,” tulis PRCS di X.Awal pekan ini, tiga orang dilaporkan tewas dalam serangan di pintu masuk pusat ambulans Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan satu orang tewas dalam serangan di Rumah Sakit al-Amal.Serangan Zionis “Israel” telah menewaskan sedikitnya 200 orang dan menyebabkan 370 lainnya terluka dalam 24 jam antara Rabu dan Kamis (24-25/1) sore, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza.Entitas Zionis “Israel” melancarkan permusuhan di Gaza menyusul operasi bersejarah yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza melawan entitas pendudukan sebagai pembalasan atas kekejaman yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Lebih dari 100 hari kampanye, rezim tidak mencapai tujuan meskipun telah menewaskan sedikitnya 26.083 orang di Gaza, sekitar 70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.[IT/r]