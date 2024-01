Yaman Menyerang Kapal Inggris untuk Pertama Kalinya, Menentang Ancaman untuk Mendukung Gaza

MARLIN LUANDA, British oil tanker in the Gulf of Aden

IslamTimes - Angkatan Bersenjata Yaman berjanji bahwa operasinya tidak akan berhenti untuk mendukung Gaza dan bahwa semua tindakan telah diambil untuk mempertahankan Yaman dari agresi apa pun.

Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) pada hari Jumat (26/1) menyerang sebuah kapal tanker minyak Inggris, MARLIN LUANDA, di Teluk Aden, dan membakarnya, kata juru bicara YAF, Brigadir Jenderal Yahya Saraee, dalam pengumuman yang disiarkan televisi.Sementara itu, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) merilis informasi terkini mengenai situasi kapal sekitar tengah malam, membenarkan bahwa kapal tersebut masih terbakar beberapa jam setelah menjadi sasaran.Sebelumnya, sebagai tanggapan terhadap agresi AS dan Inggris di Yaman, Sanaa mengumumkan bahwa “kepentingan kedua negara telah menjadi target sah” bagi angkatan bersenjata.Serangan terhadap MARLIN LUANDA menandai pertama kalinya sebuah kapal Inggris diserang oleh pasukan Yaman.Saree, membenarkan bahwa serangan itu dilakukan dengan menggunakan rudal angkatan laut yang dirahasiakan, dan menyebutnya sebagai “pantas”, menegaskan kembali bahwa operasi YAF akan terus berlanjut di Laut Merah dan Laut Arab melawan kapal-kapal Zionis Israel dan kapal-kapal tujuan Zionis “Israel” hingga perang Zionis Israel di Gaza dihentikan dan obat-obatan serta makanan yang cukup dikirimkan kepada orang-orang yang terkepung di Jalur Gaza.“Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengambil semua tindakan militer yang diperlukan dalam hak membela Yaman tercinta dan sebagai konfirmasi atas solidaritas praktis yang berkelanjutan dengan rakyat Palestina,” tutupnya.Sebelumnya hari ini, perusahaan keamanan maritim Inggris Ambrey mengatakan pada hari Jumat bahwa kebakaran terjadi ketika sebuah kapal terkena “rudal” di tenggara Aden Yaman.Para kru dilaporkan selamat, Ambrey menambahkan dalam catatan nasihat.Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) juga mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menerima laporan tentang insiden 60 mil laut tenggara Aden Yaman.Operasi ini terjadi hanya satu hari setelah Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan dan menyerang kapal perang AS di lepas pantai Yaman.Mengungkap rincian peristiwa tersebut, Saree mengatakan pada hari Kamis (25/1) bahwa ada konfrontasi dengan beberapa kapal perusak dan kapal perang AS di Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab, yang berlangsung lebih dari dua jam.Dia membenarkan bahwa YAF menggunakan “sejumlah rudal balistik” selama pertempuran langsung, yang mengakibatkan “hantaman langsung terhadap kapal perang Amerika dan memaksa dua kapal dagang Amerika mundur dan kembali.”[IT/r]