Panglima Angkatan Laut AS: Inggris Membutuhkan Militer yang Lebih Besar

Royal Navy

IslamTimes - Inggris harus menilai kembali jumlah angkatan bersenjatanya, kata Menteri Angkatan Laut AS Carlos Del Toro. Saat berkunjung ke Royal United Services Institute di London pada hari Kamis (25/1), pejabat tersebut menunjuk pada situasi yang dianggap oleh AS dan sekutunya sebagai ancaman, termasuk eskalasi di Timur Tengah, serta kebijakan Rusia dan China.

Ketika ditanya apakah AS khawatir apakah jumlah pasukan Inggris menjadi terlalu sedikit, Del Toro menjawab: “Saya pikir penting bagi Inggris untuk menilai kembali posisi mereka saat ini, mengingat ancaman yang ada saat ini.”Dalam pidatonya pada hari Kamis (25/1), dia berargumentasi bahwa di tengah “ancaman jangka pendek terhadap Inggris dan AS,” investasi pada Angkatan Laut Kerajaan Inggris “sangat penting,” dan ia menekankan bahwa AS “terus melakukan investasi signifikan dalam keamanan nasional” bahkan di tengah tantangan ekonomi. Del Toro mengklaim ancaman tersebut antara lain meningkatnya krisis di Timur Tengah, Yaman, Iran, China, dan Rusia.Ketika ditanya apakah operasi AS dan Inggris di Timur Tengah – yang saat ini merupakan serangan angkatan laut dan pemboman terhadap Ansarullah Yaman – dapat diperluas hingga mencakup Iran, Del Toro mengatakan, “tidak ada yang mustahil.”Kekurangan pelaut memaksa Angkatan Laut Kerajaan untuk menonaktifkan dua fregat mereka, HMS Westminster dan HMS Argyll, awal bulan ini, dan jumlah tentara secara keseluruhan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak abad ke-18.Hal ini terjadi satu hari setelah Panglima Angkatan Darat Inggris, Jenderal Sir Patrick Sanders, menyampaikan pidato yang memperingatkan masyarakat agar bersiap untuk wajib militer jika terjadi perang dengan Rusia. Berbicara pada konferensi militer di London, sang jenderal menunjuk pada penerapan kembali layanan nasional di Swedia sebagai contoh dan memperingatkan bahwa “sebagai generasi sebelum perang, kita juga harus melakukan persiapan yang sama – dan ini adalah tugas seluruh bangsa.”Saat ini, jumlah tentara reguler Inggris sedikit di atas 74.000, dimana 20.000 di antaranya akan ambil bagian dalam latihan militer terbesar NATO dalam beberapa dekade – Steadfast Defender 2024; 90.000 tentara dari 31 negara anggota blok tersebut, serta Swedia, akan berpartisipasi dalam latihan perang di seluruh Eropa.Moskow telah menyatakan keprihatinannya mengenai ekspansi NATO ke wilayah perbatasannya, dan menyatakan bahwa mereka menganggap blok militer tersebut sebagai sebuah ancaman. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut niat Kiev untuk bergabung dengan NATO sebagai salah satu alasan utama konflik Ukraina.[IT/r]