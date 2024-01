Biden Menjadi Presiden AS Pertama yang Dituntut karena Terlibat dalam Genosida

Joe Biden, sitting American president

IslamTimes - Joe Biden mencatatkan namanya dalam sejarah dengan menjadi presiden Amerika pertama yang dituntut karena terlibat dalam genosida atas dukungan Amerika dalam perang genosida yang sedang berlangsung oleh entitas apartheid Zionis “Israel” terhadap Jalur Gaza.

Sidang pertama dalam kasus ini diadakan di gedung pengadilan federal di Oakland, California pada hari Jumat (26/1).Badan hak asasi manusia dan warga Palestina AS menjadi penggugat dalam gugatan yang diajukan oleh Center for Constitutional Rights [CCR], sebuah organisasi advokasi hukum yang berbasis di New York, pada pertengahan November lalu.CCR mengajukan gugatan atas nama Dr. Omar Al-Najjar, seorang dokter di Nasser Medical Complex di kota Khan Younis di Gaza selatan, serta kelompok hak asasi manusia Palestina Defense for Children International – Palestine dan al-Haq.Gugatan tersebut juga menyebutkan nama Menteri Perang AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.Entitas apartheid Zionis “Israel” telah melancarkan perang terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023, menyusul operasi yang dilakukan oleh kelompok perlawanan wilayah Palestina, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa.Lebih dari 26.000 warga Palestina, sekitar 70 persen di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan remaja, telah tewas dalam serangan brutal sejauh ini, sementara lebih dari 64.100 lainnya terluka.Amerika Serikat telah memberikan dukungan militer dan politik habis-habisan untuk perang ini. Mereka telah mempersenjatai rezim tersebut dengan lebih dari 10.000 ton perangkat keras militer, dan memblokir ratifikasi semua resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penghentian agresi “Israel”.“Jika tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya genosida mempunyai arti – bahkan, jika supremasi hukum mempunyai arti – maka pengadilan harus mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasar ini,” tuntutan tersebut menyatakan, “ Kehidupan lebih banyak orang dipertaruhkan."“Saya tentu saja tidak mengetahui adanya presiden AS lainnya yang pernah dituduh terlibat dalam genosida di pengadilan federal, atau terhadap anggota senior kabinetnya – yang merupakan sebuah bukti betapa pentingnya peran AS dalam genosida ini, kejahatan di atas kejahatan," Sadaf Doost, rekan Berth Justice di CCR, mengatakan kepada The Independent.Sidang pengadilan atas kasus ini akan memaksa pemerintahan Biden "untuk menghadapi apa yang selama ini mereka tolak atau bahkan akui dengan susah payah – dan melalui catatan publik yang permanen," katanya.Juga pada hari Jumat (26/1), Mahkamah Internasional [ICJ], yang merupakan pengadilan tertinggi PBB, memerintahkan rezim Zionis “Israel” untuk mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya untuk mencegah genosida di Gaza.Ia memerintahkan rezim untuk melaporkan kembali dalam satu bulan mengenai tindakan yang diminta untuk dilakukan.[IT/r]