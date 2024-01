AS Menghancurkan Rudal Anti-Kapal Houthi

Yemeni man rises a rifler

IslamTimes - Angkatan Laut Amerika Serikat menghancurkan sebuah rudal anti-kapal di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman pada Sabtu (27/1) agi, kata Komando Pusat AS beberapa jam setelah sebuah kapal tanker minyak yang membawa muatan bahan bakar asal Rusia diserang oleh kelompok pemberontak yang didukung Iran.

Sistem serangan tersebut menimbulkan “ancaman besar” terhadap kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah, klaim WashingtonDalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu pagi, Washington mengatakan bahwa mereka telah menyerang sistem rudal yang “ditujukan ke Laut Merah” dan dikatakan telah menimbulkan “ancaman besar” terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah tersebut.Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pemberontak Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Jumat (26/1) terhadap Marlin Luanda, sebuah kapal tanker minyak yang dioperasikan oleh Grup Trafigura, yang mengatakan kepada media bahwa mereka membawa muatan bahan bakar asal Rusia.“Pasukan Komando Pusat AS melakukan serangan terhadap rudal anti-kapal Houthi yang ditujukan ke Laut Merah dan siap diluncurkan,” kata kelompok tersebut, yang mengawasi operasi strategis AS di Timur Tengah, dalam sebuah pernyataan di X (sebelumnya Twitter ).“Pasukan AS mengidentifikasi rudal tersebut di wilayah yang dikuasai Houthi di Yaman dan menyimpulkan bahwa rudal tersebut merupakan ancaman bagi kapal dagang dan kapal Angkatan Laut AS di wilayah tersebut,” dan menambahkan bahwa rudal tersebut “menghancurkan rudal tersebut untuk membela diri.”Serangan terhadap Marlin Luanda adalah yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap kapal di Laut Merah yang dilakukan militan Houthi dalam beberapa pekan terakhir. Sejak November, kelompok pemberontak tersebut telah menyerang atau menyita sejumlah kapal yang berlayar di jalur air tersebut dalam apa yang mereka katakan sebagai tindakan dukungan bagi warga Palestina di tengah perang Israel dengan Hamas yang sedang berlangsung.Sebelumnya pada hari Jumat, USS Carney menjadi sasaran rudal Houthi di Teluk Aden, dan sebuah kapal tanker minyak Inggris juga terkena serangan, sehingga mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.Serangkaian serangan terhadap kapal yang terjadi pada hari Jumat menimbulkan kekhawatiran baru mengenai berlanjutnya penggunaan jalur pelayaran Laut Merah oleh operator internasional. Sejak serangan Houthi dimulai tahun lalu, ditambah dengan serangan udara yang lebih baru sebagai respons dari AS dan Inggris, lalu lintas kapal tanker minyak di jalur air yang sibuk tersebut telah menurun, sehingga berpotensi mengancam perdagangan internasional.Namun, juru bicara Houthi mengatakan kepada surat kabar Izvestia Rusia awal bulan ini bahwa kapal-kapal berbendera Rusia atau China tidak akan diserang sebagai bagian dari kampanye kelompok pemberontak tersebut terhadap kapal-kapal AS dan Inggris.Sementara itu, serangan-serangan terbaru ini juga menunjukkan bahwa serangan udara AS dan Inggris terhadap sasaran-sasaran Houthi dalam dua minggu terakhir belum mengurangi kemampuan kelompok pemberontak tersebut dalam mengancam kapal-kapal yang transit di Laut Merah.“Pencegahan bukanlah sebuah saklar yang mudah,” kata Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Jon Finer kepada ABC pekan lalu sehubungan dengan upaya Washington untuk memitigasi ancaman Houthi. “Kami sedang mengambil persediaan ini sehingga mereka tidak akan mampu melakukan begitu banyak serangan seiring berjalannya waktu,” katanya.Stasiun televisi Al-Masirah Yaman, yang didirikan dan dimiliki oleh gerakan Houthi, mengatakan pada hari Sabtu bahwa serangan tersebut menargetkan pelabuhan Ras Issa, yang merupakan terminal ekspor minyak utama negara tersebut, kata Reuters.[IT/r]