6 Sinyal Kekalahan Tentara Israel setelah Berperang selama 3 Bulan

Islam Times - Israel terus memerangi Hamas di Gaza, yang menimbulkan pertanyaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan pasukan Israel untuk benar-benar menundukkan perlawanan keras kepala Hamas.

Namun, masalah-masalah lain masih menghantui Negara Yahudi atau berada di depan mata. Seberapa besar perhatian yang diberikan Israel terhadap hal ini masih belum jelas. Namun mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil konflik itu sendiri.6 Sinyal Kekalahan Tentara Israel setelah Berperang selama 3 Bulan1. Tidak Menyadari Kekalahan yang DialamiFoto/ReutersKetika Israel melancarkan serangannya di Gaza tak lama setelah serangan Hamas di Israel selatan, Israel mungkin tidak sepenuhnya menyadari tantangan yang akan ditimbulkan oleh operasi militer ini."Hal ini mencakup waktu yang dibutuhkan pasukannya untuk mendemiliterisasi Hamas, yaitu menghilangkan kemampuannya untuk mengancam Israel, dan menghapusnya dari otoritas pemerintahan atas wilayah padat penduduk dan 2,2 juta penduduk Palestina," kata Gary Grappo, mantan duta besar AS dan peneliti terkemuka di Pusat Studi Timur Tengah di Korbel School for International Studies, Universitas Denver, dilansir Fair Observer.2. Tidak Ada Kejelasan Bagaimana Langkah Israel Menetralisir HamasFoto/ReutersMeskipun otoritas Hamas atas Gaza hampir dinetralkan, otoritas Israel telah memperjelas bahwa menetralisir kemampuan militer Hamas akan membutuhkan perjuangan selama berbulan-bulan, mungkin akan berlanjut hingga akhir tahun 2024 atau lebih.Hamas memiliki waktu 16 tahun untuk memperkuat dirinya, baik secara harfiah maupun kiasan, di Gaza. Jaringan sosial, organisasi dan infrastrukturnya yang canggih sangat luas dan mendalam."Selain itu, peningkatan rekrutmen dan pelatihan telah meningkatkan jumlah pasukan tempur Hamas menjadi lebih dari 30.000," kata Grappo.3. Hanya Fokus PengebomanFoto/ReutersIsrael mengklaim telah membunuh sekitar 8.000 pejuang Hamas. Namun kematian Hamas hanya sepertiga dari jumlah korban tewas pasukan Israel di Gaza. Angka ini berjumlah sekitar 22.300 orang dan belum termasuk perkiraan 7.000 orang yang masih terkubur dan belum ditemukan di gundukan puing-puing bangunan yang runtuh di Gaza.Selain itu, pemboman dan penembakan artileri Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menghancurkan lanskap Gaza. Sekitar 300.000 dari 440.000 perumahan di jalur ini, atau 70% persen, dan sekitar 18% dari struktur bangunannya hancur. The Wall Street Journal menggolongkan Gaza sebagai “Dresden modern,” yang mengacu pada meratakan kota di Jerman ini akibat pemboman massal pesawat sekutu pada Perang Dunia II.4. Dikritik Komunitas InternasionalFoto/ReutersSelain perjuangan terus-menerus melawan Hamas, Israel juga harus menghadapi kemarahan komunitas internasional yang semakin vokal atas apa yang mereka lihat sebagai hilangnya nyawa dan kehancuran yang tidak proporsional.Ada banyak seruan untuk segera melakukan gencatan senjata oleh anggota PBB dan bahkan di Dewan Keamanan PBB. Israel menolak seruan ini karena menganggap gencatan senjata secara inheren menguntungkan Hamas."Mereka berpendapat bahwa gencatan senjata akan mempertahankan kekuatan dan kehadiran Hamas di Gaza dan, oleh karena itu, sama saja dengan memberikan kemenangan kepada organisasi teroris ini. Pendukung terbesar dan terpenting Israel, Amerika Serikat, setuju dengan penilaian Israel ini dan telah memblokir berbagai resolusi Dewan KeamananPBB yang menyerukan gencatan senjata," tutur Grappo.Namun dukungan Amerika terhadap Israel tidak hanya di PBB tetapi juga di medan perang dengan persenjataan dan amunisi telah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kebijakan Amerika mengenai masalah ini telah membuatnya bertentangan dengan sebagian besar komunitas internasional dan menimbulkan klaim kemunafikan dan standar ganda."Kritikus Amerika menunjukkan bahwa Amerika menyerukan kecaman atas agresi Rusia terhadap Ukraina namun mengabaikan seruan dukungan Palestina dalam perjuangannya melawan agresi Israel," kata Grappo.5. Konflik Makin MeluasFoto/ReutersMeskipun perang multi-front yang sangat ditakuti gagal terwujud, Israel mendapati dirinya (atau sekutunya, terutama Amerika Serikat) semakin terlibat dalam operasi keamanan di wilayah lain di Timur Tengah.Kekerasan terus meningkat di Tepi Barat karena serangan dan kerusuhan Palestina menjadi lebih berani dan sering terjadi pada saat Israel tidak mampu lagi menghentikan operasinya di Gaza. Upaya untuk meredam kekerasan di Tepi Barat telah menyebabkan kematian sekitar 320 warga Palestina. Pemberontakan terbaru ini tidak diragukan lagi dirangsang dan dipromosikan oleh Hamas, yang kehadirannya terbatas namun aktif di Tepi Barat.Hizbullah juga memicu keributan karena mereka melihat gangguan sebagai bagian integral dari rencana “Poros Perlawanan” Iran untuk mengobarkan dan meningkatkan ketidakstabilan di dalam dan sekitar Israel."Selain Gaza, kekhawatiran utama Israel di wilayah terdekatnya adalah Hizbullah. Aktivitas bersenjata, termasuk pertempuran kecil di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon dan penembakan artileri lintas batas, telah meningkat sejak tanggal 7 Oktober," ujar Grappo.Bagi Israel, Houthi bukanlah ancaman langsung. IDF memang telah meluncurkan roket pertahanan untuk menjatuhkan beberapa rudal Houthi yang menuju ke Israel, namun konflik Israel dengan Houthi sejauh ini masih dapat diatasi dan kemungkinan tidak akan meningkat.6. Konflik Domestik di Politik IsraelFoto/ReutersTantangan eksternal yang berat yang dihadapi Israel mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan permasalahan internalnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi ketidakpopuleran yang semakin meningkat di dalam negeri."Beberapa jajak pendapat menunjukkan bahwa sebanyak 70-80% menginginkan dia mengundurkan diri setelah perang. Faktanya, hanya 15% yang menginginkan Netanyahu mempertahankan jabatannya setelah perang," ujar Grappo.Netanyahu juga mengalami kemunduran konstitusional. Pada tanggal 1 Januari, keputusan bersejarah Mahkamah Agung Israel membatalkan reformasi peradilan yang kontroversial dari pemerintahan Netanyahu. Pengadilan membatalkan undang-undang yang menantang standar “kewajaran”, sehingga menimbulkan lebih banyak bayangan gelap atas kepemimpinan Netanyahu. Meskipun kemungkinannya kecil untuk keluar lebih awal di tengah perang Gaza, hal ini tidak dapat diabaikan, terutama jika pengadilan memutuskan Netanyahu bersalah atas dakwaan yang melibatkan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.Yang lebih penting dari Netanyahu adalah pertanyaan terbesar yang menghantui Israel: Apa yang terjadi “keesokan harinya?” Saat ini, perdana menteri yang diperangi telah menyatakan bahwa Israel akan bertanggung jawab menjaga keamanan Gaza setelah perang. Hal ini akan sangat merugikan setelah perang yang diperkirakan merugikan Israel sebesar 2,00% dari PDB-nya pada tahun 2024. Ini bukanlah tanggung jawab yang dapat atau ingin dipikul Israel tanpa batas waktu. Jadi, kalau bukan Israel lalu siapa? Netanyahu telah menolak peran keamanan apa pun dari pasukan keamanan Otoritas Palestina, yang bahkan tidak dapat mengawasi Tepi Barat secara efektif.